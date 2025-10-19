大雷雨 北市最大時雨量中山區已52.5毫米 山區暴雨警示

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
8時15分為止，北市最大時雨量測得於中山區建國站，達52.5毫米。聯合報系資料照
氣象署於上午7時57分針對台北市全北投區以外行政區發布大雷雨即時訊息，持續時間至9時。到8時15分為止，北市最大時雨量測得於中山區建國站，達52.5毫米。

北市災防辦提醒，預計中山區時雨量可能接近60毫米，內湖、中山時雨量可達40毫米，松山區約30-40毫米，大同區約20至30毫米。影響時間約1小時。

另外，氣象署也針對新北市北港溪(汐止柯子林)、北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至9時17分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

台北市災害防救辦公室已通知消防局至現場巡查，並請士林區公所轉知里、鄰長及警察局士林分局協助勸導遊客儘速離開。

雨量 暴雨

