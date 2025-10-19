「豬肉皮」跑道、植栽枯死留洞...明倫社宅問題多 市府：一周內修繕

台北市第一座由學校改建的明倫社宅，落成以來不斷被點出漏水、故障等缺失。近日更有民眾抱怨，公設植栽無人管理全數枯萎，就連運動PU跑道也變得坑坑巴巴，掉落的材質像「豬肉皮」被扔在一旁，議員批市府不應視而不見。住都中心表示，相關損壞情形皆已掌握，將於一周內完成修繕及補植作業。

受到少子化影響，明倫國小廢校後，歷經柯市府任內規劃、設計、施工到入住，打造台北市第一座由學校改建的社宅。社宅於2020年完工啟用，更在2樓設置PU空中步道，延續校園運動場意象，不少住戶會在此散步、運動。不過落成僅5年，卻接連發生停車場淹水、電梯滲水故障等問題。

議員陳怡君表示，近日接獲民眾陳情，社宅外牆漏水嚴重甚至出現壁癌，PU跑道也破損坑洞處處，掉落的跑道皮就像「豬肉皮」被扔在座椅上，不僅讓社宅內幼兒園孩童活動不安全，也讓運動散步民眾覺得市府疏於維護、髒亂不堪。

陳怡君指出，明倫社宅曾獲「環境整潔綠美化獎」，當時市府得獎感言洋洋灑灑寫道，從設計、建築、入住、管理維護各層面，皆秉持永續經營理念推動。但如今周邊綠美化卻不到位，公共區域盆栽枯死一片，樹穴蓋板因移植產生過大洞口，成了行人地雷，稍有不慎就可能踩空跌倒。