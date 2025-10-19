北市「162服務」每件維修2.4萬…議員轟：幫社宅廠商擦屁股？

為提供社宅快速即時修繕，北市府推1-6-2快速維修方案，遭質疑有濫編、「疊床架屋」重複預算之嫌，17處社宅平均每件維修花2.4萬，但用到1-6-2服務代表社宅興建品質有問題，市府不要求興建品質，卻重編預算修繕，浪費納稅錢。

都發局表示，「162駐點服務」由專業人員常駐現場，提供即時維修與技術支援。服務包括住戶通報後1小時內到場勘查、無須備料項目6小時內完成維修、須備料項目2日內完成等，服務模式有效縮短約五成維修時間，確保住戶能於最短時間內恢復正常使用。

都發局說，尤其面對近年營建缺工、臨時調派維修人力不易的情況，駐點服務更顯其必要性。

北市議員鍾佩玲質疑，北市府從東明社宅以來，推出1-6-2快速維修方案，不過調閱資料發現，若不算最新啟用的華榮社宅，東明社宅起共有17處社宅有1-6-2服務，花費3167萬元，服務有1303件，粗略算平均一件約花2萬4千元，質疑這金額合理？

鍾認為，北市府花錢找人蓋社宅，社宅啟用的六個月之內，竟會需要用到1千3百多件維修，代表社宅品質有問題？市府應提升社宅品質到位，卻竟花另一筆錢解決品質問題，多花一筆預算去幫廠商擦屁股？

以使用1-6-2服務最少的莒光社宅，六個月來只有一件，不過市府也編列152萬元預算；廣慈社宅六個月花費232萬，修繕441件，感覺好像很划算，但背後的問題應是廣慈施工品質很有問題？

都發局表示，社宅雖然在完工時，已有嚴格驗收與保固機制，但實際入住後仍會有許多生活面的小問題需要即時處理。為減少住戶等待、提升滿意度，都發局要求廠商駐點服務，協助處理輕微故障與設備使用指導。這不是重複制度，而是確保社宅品質保養維護的延伸措施。經費性質為專業人力勞務支出，薪資編列參考營建人力物價成本，且須專職專責駐點該社宅處理維修服務與修繕業務及內含加班工資。

至於修繕材料費用仍由原保固廠商負擔，相關支出均經政風單位查證，確認並無違反採購法。未來除持續將162服務常見問題回饋到社宅設計與施工檢核作業，並持續精進社宅品質。