白晝之夜場地無監視器 北市規畫改善

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
11月1日白晝之夜將辦在圓山自然公園，議員顏若芳發現整座公園卻沒一支監視器。圖／顏若芳研究室提供
北市今年「白晝之夜」11月1日至2日辦在圓山自然景觀公園等地，但公園入夜後燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾，整座公園卻沒一支監視器，危及安全。公園處允諾修剪樹木、增設照明及監視器等，下周會勘，規畫整體改善方向。

圓山自然景觀公園原為兒童育樂中心，仍保留摩天輪及旋轉木馬等設施，議員顏若芳指出，公園現場燈光不夠明亮又髒亂，到處都是塗鴉贓汙、滿地垃圾、雜株叢生，尤其設施老舊的流廁如「恐怖屋」，晚上想去公園散步，不管年輕人或長輩都覺得非常可怕。

顏若芳發現，全市公園共設521支監視器，圓山自然景觀公園卻一支監視器都沒有，北市公園去年發生270件刑案，今年截至8月就已經279件，又以中山區的公園為連續兩年最多；今年在公園發生的詐欺案件比去年暴增6倍，就因公園的監視器不多，不容易被拍到。

她憂，白晝之夜將辦在此處，大量人潮湧入，若發生刑案或受傷等狀況，沒監視器是件危險的事，要求公園處在此之前修剪樹木、加強燈光照明、改善老舊設施、設置監視器等作為。

警方已設巡邏箱巡簽，公園處長藍舒凢也說，公園內有圓山貝塚遺址，因此在原路兩旁設燈光，流廁則有列管；老舊設施部分，文化局就白晝之夜已現勘多次，會再檢討整體環境。

白晝之夜 顏若芳 監視器

