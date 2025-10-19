聽新聞
0:00 / 0:00
白晝之夜場地無監視器 北市規畫改善
北市今年「白晝之夜」11月1日至2日辦在圓山自然景觀公園等地，但公園入夜後燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾，整座公園卻沒一支監視器，危及安全。公園處允諾修剪樹木、增設照明及監視器等，下周會勘，規畫整體改善方向。
圓山自然景觀公園原為兒童育樂中心，仍保留摩天輪及旋轉木馬等設施，議員顏若芳指出，公園現場燈光不夠明亮又髒亂，到處都是塗鴉贓汙、滿地垃圾、雜株叢生，尤其設施老舊的流廁如「恐怖屋」，晚上想去公園散步，不管年輕人或長輩都覺得非常可怕。
顏若芳發現，全市公園共設521支監視器，圓山自然景觀公園卻一支監視器都沒有，北市公園去年發生270件刑案，今年截至8月就已經279件，又以中山區的公園為連續兩年最多；今年在公園發生的詐欺案件比去年暴增6倍，就因公園的監視器不多，不容易被拍到。
她憂，白晝之夜將辦在此處，大量人潮湧入，若發生刑案或受傷等狀況，沒監視器是件危險的事，要求公園處在此之前修剪樹木、加強燈光照明、改善老舊設施、設置監視器等作為。
警方已設巡邏箱巡簽，公園處長藍舒凢也說，公園內有圓山貝塚遺址，因此在原路兩旁設燈光，流廁則有列管；老舊設施部分，文化局就白晝之夜已現勘多次，會再檢討整體環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言