聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨布局2026 新北市議員「提好提滿」

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
民眾黨主席黃國昌（左三）昨天出席三重區周曉芸聯合服務處揭牌。記者江婉儀／攝影
民眾黨主席黃國昌（左三）昨天出席三重區周曉芸聯合服務處揭牌。記者江婉儀／攝影

民眾黨主席黃國昌昨出席三重區周曉芸聯合服務處揭牌，加上板橋、中和、汐止服務處主任「四大金釵」，都被外界視為「黃系」可能的議員提名人選。

黨內人士表示，會在新北各區推出人選「提好提滿」，若超過1人將辦初選，時程由中央黨部依初選程序及協調機制決定。目前議員雖僅陳世軒1人，在國民黨主席出爐日著手布局2026，牽動與藍綠陣營的競合關係。

黃國昌各區服務處主任除周曉芸，還有汐止金山萬里區陳語倢、板橋區主任林子宇、中和區主任陳怡君，近來陸續揭牌讓議員選舉選情加溫。

黃國昌說，他上任主席第一天就在板橋設立服務處，感受到新北市民對民眾黨的期待，更應該深入基層。新北幅員遼闊，因此邀請多位優秀黨員出任各區服務處主任，民眾黨服務市民將「不分顏色、不分陳情內容」，全力以赴爭取人民權益。

面對三蘆地區綠營勢力穩固，周曉芸表示，她用正向態度應對，地方服務不應獨厚特定政黨，只要是願意出來服務，並且表現優異的，相信選民都看在眼裡，服務處能直接回應鄉親需求。

陳怡君說，鑑於民眾黨過去在地方缺乏服務人員，地方主任首要任務是在地方奔走，讓長期「只在電視上看得到」的民眾黨能真正走入基層，現階段主要是「試水溫」，經營地方，提升民眾黨在地能見度。

陳怡君表示，成立黨團是未來最低目標，議會現階段缺乏黨團組織，這很可惜，難以在議會中發揮關鍵性的政黨力量。去年大選後黃國昌就把新北畫為責任區，也有召集新北黨務幹部召開共識營，當時就確立了成立黨團的決心，是民眾黨在新北市下屆議員選舉中須全力達成的戰略目標。

黃國昌 陳怡君 陳世軒

延伸閱讀

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

為2026布局…民眾黨逐步成立服務處 黃國昌：感受新北市民期待

民眾黨布局2026新北議員「提好提滿」？ 藍綠都說話了

回應鏡週刊爆料 黃國昌批是惡意捏造：把匯款單拿出來

相關新聞

民眾黨布局2026 新北市議員「提好提滿」

民眾黨主席黃國昌昨出席三重區周曉芸聯合服務處揭牌，加上板橋、中和、汐止服務處主任「四大金釵」，都被外界視為「黃系」可能的...

白晝之夜場地無監視器 北市規畫改善

北市今年「白晝之夜」11月1日至2日辦在圓山自然景觀公園等地，但公園入夜後燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾，整座公園卻...

2026市議員選舉／白營襲來 藍喊尊重 綠看出矛盾

民眾黨在新北2026市議員選舉規畫每區「提好提滿」，是否衝擊藍綠席次，國民黨新北市黨部認為，黨內議員服務穩健扎實，不擔心...

北市消防局攜手後站商圈辦「防災嘉年華」 推廣防災新觀念

為強化民眾防災防火意識，台北市政府消防局與台北後站批發商圈發展促進會今天結合第17屆批客節活動，在大同區太原廣場共同舉辦...

為2026布局…民眾黨逐步成立服務處 黃國昌：感受新北市民期待

民眾黨主席黃國昌今出席三重區周曉芸聯合服務處揭牌儀式，為布局2026，目前民眾黨在新北4區已有服務處主任，也被外界視為可...

明年全國身心障礙運動會由新北舉辦 侯友宜與選手先暖身

新北市將在115年主辦全國身心障礙運動會，此為全國規模最大的身障運動賽會，屆時各縣市選手齊聚新北競技。板樹體育館今舉辦新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。