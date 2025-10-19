民眾黨布局2026 新北市議員「提好提滿」

民眾黨主席黃國昌昨出席三重區周曉芸聯合服務處揭牌，加上板橋、中和、汐止服務處主任「四大金釵」，都被外界視為「黃系」可能的議員提名人選。

黨內人士表示，會在新北各區推出人選「提好提滿」，若超過1人將辦初選，時程由中央黨部依初選程序及協調機制決定。目前議員雖僅陳世軒1人，在國民黨主席出爐日著手布局2026，牽動與藍綠陣營的競合關係。

黃國昌各區服務處主任除周曉芸，還有汐止金山萬里區陳語倢、板橋區主任林子宇、中和區主任陳怡君，近來陸續揭牌讓議員選舉選情加溫。

黃國昌說，他上任主席第一天就在板橋設立服務處，感受到新北市民對民眾黨的期待，更應該深入基層。新北幅員遼闊，因此邀請多位優秀黨員出任各區服務處主任，民眾黨服務市民將「不分顏色、不分陳情內容」，全力以赴爭取人民權益。

面對三蘆地區綠營勢力穩固，周曉芸表示，她用正向態度應對，地方服務不應獨厚特定政黨，只要是願意出來服務，並且表現優異的，相信選民都看在眼裡，服務處能直接回應鄉親需求。

陳怡君說，鑑於民眾黨過去在地方缺乏服務人員，地方主任首要任務是在地方奔走，讓長期「只在電視上看得到」的民眾黨能真正走入基層，現階段主要是「試水溫」，經營地方，提升民眾黨在地能見度。

陳怡君表示，成立黨團是未來最低目標，議會現階段缺乏黨團組織，這很可惜，難以在議會中發揮關鍵性的政黨力量。去年大選後黃國昌就把新北畫為責任區，也有召集新北黨務幹部召開共識營，當時就確立了成立黨團的決心，是民眾黨在新北市下屆議員選舉中須全力達成的戰略目標。