2026市議員選舉／白營襲來 藍喊尊重 綠看出矛盾

民眾黨在新北2026市議員選舉規畫每區「提好提滿」，是否衝擊藍綠席次，國民黨新北市黨部認為，黨內議員服務穩健扎實，不擔心挑戰，藍白是否合作要看黨中央。民進黨市黨部表示，白營在三重、新店等選區仍有多人跑基層，顯現內部尚未整合好，民進黨會先初選檢驗民意。

民眾黨近日在新北加溫選情，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，「民眾黨要怎麼提名國民黨給予尊重」，不會擔心對選區議員造成衝擊，因各選區議員深耕基層，口碑穩定；至於未來要不要與民眾黨合作，還是要看黨中央安排。

藍白布局是否衝擊綠席次，民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，民進黨每位新北議員認真經營地方，市黨部會持續和每位新北市黨公職爭取更多民眾支持。

綠營初選時程，高碩呈說，民進黨有清楚的提名辦法，接下來選對會會針對各區進行討論評估，提出最強人選，爭取最多選民認同。

三重蘆洲區民進黨議員顏蔚慈說，黃國昌與周曉芸成立聯合服務處，但代表民眾黨去年參選立委的柯文哲子弟兵李有宜就是劍指明年議員選舉，兩姝爭奪顯示白營內部矛盾大，外界霧裡看花，恐怕要先經過一番廝殺。

顏蔚慈表示，藍白合雖是進行式，但黃國昌卻自己跳出來要選市長，國民黨也有自己的人選，從市長到議員選舉提名，藍白的矛盾將浮現檯面，但議員是多席次選舉，不像單一席次選舉，有變化就有挑戰，民進黨也絕非可漁翁得利。