北市消防局攜手後站商圈辦「防災嘉年華」 推廣防災新觀念
為強化民眾防災防火意識，台北市政府消防局與台北後站批發商圈發展促進會今天結合第17屆批客節活動，在大同區太原廣場共同舉辦「批客防災嘉年華」大同區社區防災園遊會，透過寓教於樂的互動遊戲及體驗攤位，傳達正確防災觀念，打造全民防災新生活。
活動從中午12時至下午5時登場，現場設有「住宅保命神器」、「爐火瓦斯安全站」、「消防小小兵」等多個攤位，吸引許多民眾駐足體驗，消防人員親自教導滅火器使用、模擬火場避難與電器防火原則，讓大小朋友在寓教於樂中學會面對災害的正確應變。
太原廣場位於台北車站地下街Y13出口旁，是批發業者與遊客往來頻繁的區域。消防局指出，選在民眾熟悉的商圈舉辦活動，希望防災教育能更貼近日常，讓「防災重於救災、離災勝於防災」，唯有讓民眾在平時就具備防災意識，災害發生時才能減少傷害。
消防局提醒，秋冬用電旺季將至，使用電暖器、延長線等家電應遵守「5不1沒有」原則──用電不負載、電線不綑綁、插座不用不插、插頭不汙損、電器周圍不放可燃物，且電器產品必須有安全標章，烹煮用火也應落實「人離火熄」習慣，避免因離開現場導致火災。
消防局也鼓勵市民下載「台北市行動防災App」，隨時掌握天氣預警與避難資訊，強化自我防護能力，未來消防局將持續與商圈及社區合作，推動防災教育向下扎根，打造更安全、有韌性的台北。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言