榮光育幼院60週年慶 阿公、阿嬤回娘家與師憶童年情誼

中央社／ 新北18日電

民國54年創立的榮光育幼院，今天舉行60年院慶。第一屆院童與老師喜相逢，回憶成長歲月。院方表示，一甲子已照顧逾2000名院童，成為社會中堅分子發光發熱，是榮光最大驕傲。

民國54年，當年追隨總統夫人蔣宋美齡的中華民國婦女聯合會（婦聯會）總幹事段榮炳，為照顧榮民、榮眷的後代遺孤，在永和區竹林路創立榮光育幼院。

60週年院慶今天於網溪國小舉行，最感人的是第一批受照顧的院童，如今已為人祖父母，在兒孫陪同下重返榮光。第一屆院童杜青樹、張秀桃與時儀偉，重逢當年照顧他們的老師陳麗珍，4人相擁而泣，回憶成長歲月。

新聞稿表示，陳麗珍27歲進入榮光服務，歷任老師、院長與董事長，奉獻47年；她去年以74歲年齡退休，由張家慈接任董事長、楊蕙婷擔任院長。

杜青樹說，他從嬰兒時期至國中畢業，都住在榮光，充滿懷念與感恩。張秀桃回憶，童年時用大灶煮飯，小朋友最愛鍋巴，她常在鍋巴上撒糖，成為記憶中最甜美的滋味；時儀偉則說，榮光像大家庭一樣，院長就如媽媽般關懷。

榮譽董事長李國輔表示，感謝政府與社會各界長期支持，許多院友如今成為企業主、建築師、醫師、工程師，甚至在澳洲經營餐飲連鎖業，「榮光」二字象徵榮耀與光彩。

國民黨立委林德福表示，擔任新北市升格前的台北縣永和市長時，曾親自協助白姓兄弟入住榮光，如今2人都成為工程師，見證院方用愛教育的力量與成果。

市府社會局副局長吳淑芳、育幼機構代表，今天都到場祝賀。吳淑芳說，榮光長期配合政府安置與輔導兒少，是市府最堅實的夥伴與後盾。最後由張家慈與楊蕙婷帶領眾人切蛋糕慶祝。

育幼院

