為2026布局…民眾黨逐步成立服務處 黃國昌：感受新北市民期待

民眾黨主席黃國昌今出席三重區周曉芸聯合服務處揭牌儀式，為布局2026，目前民眾黨在新北4區已有服務處主任，也被外界視為可能的議員提名人選。黨內人士表示，最終人選與時程將由中央黨部依初選程序及協調機制決定。

黃國昌致詞時指出，他上任主席第一天就在板橋設立服務處，感受到新北市民對民眾黨的期待，讓我們更應該深入基層。新北幅員遼闊，因此邀請多位優秀黨員出任各區服務處主任，民眾黨服務市民將「不分顏色、不分陳情內容」，全力以赴爭取人民權益。

面對三蘆地區綠營勢力穩固，周曉芸表示，她用正向態度應對，地方服務不應獨厚特定政黨，只要是願意出來服務，並且表現優異的候選人，相信選民都看在眼裡。周曉芸表示，服務處設立是深入基層的根基，能更直接回應鄉親的陳情與需求，當初前主席柯文哲徵召時，她便義不容辭投入地方，位置在哪裡不重要，是用專業與熱忱，為地方帶來改變。

黃國昌中和區服務處主任陳怡君表示，鑑於民眾黨過去在地方缺乏服務人員，黃國昌主席賦予地方主任的任務，首要是義務性地在地方奔走，讓長期「只在電視上看得到」的民眾黨能真正走入基層。

她以自身經驗為例，這兩三個月自己發到民眾手上的扇子就有兩萬支，透過這樣高密度的基層經營，讓地方意識到「台灣民眾黨看得到了」，這是最重要的第一步。

陳怡君指出，他們四位主任雖然被視為潛在人選，但現階段的責任是「試水溫」，包含經營地方，提升民眾黨在地能見度，蒐集地方輿情，目前各區仍有適合的節奏，如蘆洲、汐止服務處已成立，中和、板橋仍在積極尋找中，最終人選與時程將由中央黨部依初選程序及協調機制決定。