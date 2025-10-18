明年全國身心障礙運動會由新北舉辦 侯友宜與選手先暖身

新北市將在115年主辦全國身心障礙運動會，此為全國規模最大的身障運動賽會，屆時各縣市選手齊聚新北競技。板樹體育館今舉辦新北市身心障礙運動嘉年華活動，現場規劃8項包括匹克球、飛盤、壘球、電子飛鏢等活動，市長侯友宜也出席與民眾體驗電子飛鏢，現場笑聲不斷。

侯友宜表示，身障者健康從運動開始，「樹林體育園區」為全國首座無障礙共融體育園區，園區每年不斷精進升級，設有全國最大手搖車營運中心、專屬的身障健身房，以及輪椅攀岩等多元設施，提供安全、友善又專業的運動空間，讓身障朋友和家人可以安心同樂，在運動中增進彼此交流與情感。

侯友宜說，身心障礙運動嘉年華是每年身障者重要聚會，今天現場規劃多項運動體驗，讓身障者在遊戲互動中找到樂趣，也期望能進一步培養規律運動的習慣，新北市將在115年主辦全國身心障礙運動會，屆時將邀請各縣市選手齊聚新北競技，展現運動實力。

體育局表示，今日重點「AR手搖車總決賽」，今年共有124位選手報名參賽，歷經預賽激烈角逐後，最終12名選手脫穎而出晉級決賽。透過AR科技將手搖車運動與虛擬實境結合，讓參賽者在安全環境中也能體驗速度感與競技張力。115年全國身心障礙運動會明年5月在新北舉行，歡迎市民朋友一同支持選手，感受運動魅力。