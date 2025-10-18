快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

聽新聞
0:00 / 0:00

明年全國身心障礙運動會由新北舉辦 侯友宜與選手先暖身

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
板樹體育館舉辦新北市身心障礙運動嘉年華活動，侯友宜與身障朋友一起同歡。圖／新北市新聞局提供
板樹體育館舉辦新北市身心障礙運動嘉年華活動，侯友宜與身障朋友一起同歡。圖／新北市新聞局提供

新北市將在115年主辦全國身心障礙運動會，此為全國規模最大的身障運動賽會，屆時各縣市選手齊聚新北競技。板樹體育館今舉辦新北市身心障礙運動嘉年華活動，現場規劃8項包括匹克球、飛盤、壘球、電子飛鏢等活動，市長侯友宜也出席與民眾體驗電子飛鏢，現場笑聲不斷。

侯友宜表示，身障者健康從運動開始，「樹林體育園區」為全國首座無障礙共融體育園區，園區每年不斷精進升級，設有全國最大手搖車營運中心、專屬的身障健身房，以及輪椅攀岩等多元設施，提供安全、友善又專業的運動空間，讓身障朋友和家人可以安心同樂，在運動中增進彼此交流與情感。

侯友宜說，身心障礙運動嘉年華是每年身障者重要聚會，今天現場規劃多項運動體驗，讓身障者在遊戲互動中找到樂趣，也期望能進一步培養規律運動的習慣，新北市將在115年主辦全國身心障礙運動會，屆時將邀請各縣市選手齊聚新北競技，展現運動實力。

體育局表示，今日重點「AR手搖車總決賽」，今年共有124位選手報名參賽，歷經預賽激烈角逐後，最終12名選手脫穎而出晉級決賽。透過AR科技將手搖車運動與虛擬實境結合，讓參賽者在安全環境中也能體驗速度感與競技張力。115年全國身心障礙運動會明年5月在新北舉行，歡迎市民朋友一同支持選手，感受運動魅力。

板樹體育館舉辦新北市身心障礙運動嘉年華活動，侯友宜與身障朋友一起同歡。圖／新北市新聞局提供
板樹體育館舉辦新北市身心障礙運動嘉年華活動，侯友宜與身障朋友一起同歡。圖／新北市新聞局提供

身障者 新北

延伸閱讀

新北紀錄片獎首獎出爐！　侯友宜肯定影像記錄台灣力量

拚黨魁重現2024侯康造勢 郝龍斌：國民黨偉大中華民國才能再次偉大

郝龍斌選前之夜 侯友宜、胡志強、饒慶鈴出席力挺

2025新北市紀錄片今頒獎 齊柏林環境紀錄獎《讓蜜蜂回家》獲首獎

相關新聞

為2026布局…民眾黨逐步成立服務處 黃國昌：感受新北市民期待

民眾黨主席黃國昌今出席三重區周曉芸聯合服務處揭牌儀式，為布局2026，目前民眾黨在新北4區已有服務處主任，也被外界視為可...

明年全國身心障礙運動會由新北舉辦 侯友宜與選手先暖身

新北市將在115年主辦全國身心障礙運動會，此為全國規模最大的身障運動賽會，屆時各縣市選手齊聚新北競技。板樹體育館今舉辦新...

台南吉祥物大聯「萌」 5人氣吉祥物前進夜市好吸睛

台南近年來「出道」許多人氣爆棚的吉祥物，包含夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔、巷仔Niau及資深的魚頭君，5位吉祥物也組成「吉祥物...

「三寶」又來了！蔣萬安牽三寶 搖「卡加布列島」

台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加，也牽著第三個孩子一起隨著音樂「卡加布...

淡江大橋通車誰受惠？新北增3公車路線 方便通勤族及觀光客

淡江大橋預計明年5月通車，新北市規劃2條快線及1條淡水八里觀光公車，串聯淡水、八里與桃園機場、板橋市區等主要生活圈。新北...

「白晝之夜」10周年舊兒童樂園登場 議員揭沒半支監視器

北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員發現入夜後，公園內燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾，恐成治安破口，而且11月1日白晝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。