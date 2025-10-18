台南吉祥物大聯「萌」 5人氣吉祥物前進夜市好吸睛

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南近年來「出道」許多人氣爆棚的吉祥物，包含夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔、巷仔Niau及資深的魚頭君等，5位吉祥物也組成「吉祥物大聯萌」，昨晚在武聖夜市舉行粉絲見面會，吸引許多熱情遊客相挺。圖／南市府提供

台南近年來「出道」許多人氣爆棚的吉祥物，包含夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔、巷仔Niau及資深的魚頭君，5位吉祥物也組成「吉祥物大聯萌」，昨晚在武聖夜市舉行粉絲見面會，吸引許多熱情遊客相挺，南市經發局也抽出120份禮物，民眾可核對存根聯，趕緊兌換吉祥物好禮。

市長黃偉哲表示，此次活動由經發局市場處、觀旅局及文化局吉祥物，組成聯「萌」見面會，也是市府首次舉辦跨局處吉祥物合作，吉祥物除展現活力四射的表演外，最後還讓粉絲有機會帶走可愛吉祥物的周邊商品，獲得不少市民青睞。

經發局也說明，本次抽獎活動中獎機率非常高，現場將120份獎項全數抽出，中獎名單將在「台南市市場巡禮」臉書粉絲專頁公布，請大家近期可核對手邊存根聯，並在期限內完成兌換，讓大家都能帶回自己喜歡的吉祥物周邊商品。

市場處提到，非常感謝市民朋友的熱情參與，也感謝市府觀旅局及文化局的情意相挺，還有武聖夜市管委會對市府的支持，許多市民也不斷敲碗詢問「夜奇鴨」下次會去哪裡，歡迎民眾及喜愛吉祥物的粉絲可關注「台南市市場巡禮」臉書粉絲專頁，期待再相見。

夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔、巷仔Niau及資深的魚頭君等5位吉祥物，組成「吉祥物大聯萌」，昨晚在武聖夜市舉行粉絲見面會，同時，南市經發局也抽出120份禮物，民眾可核對存根聯，趕緊兌換吉祥物周邊商品好禮。圖／南市府提供

