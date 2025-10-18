台中多個局處歲入主要來自中央補助…議員憂擴大舉債 市府籲盡速撥付

快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員吳佩芸指出，市府多個局處主要歲入來自中央一般性補助款，存在不確定性，恐擴大舉債；市府呼籲中央儘速撥付款項，以免影響施政。圖／吳佩芸辦公室提供
台中市明年度總預算歲入約1836億元，歲出1980億元，短絀143億元，市府將舉債弭平。議員發現，多個局處的歲入主要來自中央一般性補助，包含社會局、教育局、建設局、交通局等，若中央補助不如預期，市府恐追加舉債；市府表示，呼籲中央儘速如數核定補助並撥付款項。

台中市政府9月15日送出完竣版115年度總預算書，歲入1836.67億元，歲出1980.05億元，差短143.38億元，市府表示會以舉債的方式彌補。無黨籍議員吳佩芸指出，專案報告時詢問社會局預算，有77%來自中央一般性補助款，進一步整理後發現不只社會局，多局處都有此現象。

吳佩芸表示，除了社會局，教育局的一般性補助款占歲入62%，建設局占60%，交通局占60%，上述4個局處的補助款總額超過128億元，高度依賴中央財源；另一方面，根據新版補助辦法，一般性補助須經過申請、審查與評比才能核定，實際可獲得金額存在不確定性。

吳佩芸強調，市府現在已經打算舉債143億元彌補歲入歲出差短，若中央補助款再不如預期，舉債金額將遠遠超過143億元，市府應評估相關風險，如估算若只獲得七成、八成的一般性補助款，須要舉債多少，否則不但可能使舉債規模超出預期，也讓議會難審預算。

財政局說明，明年度總預算案的一般性補助款總額為193億元，其中中央核算的社福等經費42億元會在明年按月撥付，剩下151億元是中央各機關暫時分配額度編列的專項補助，僅佔歲入總額的8%左右。

市府表示，中央政府因應財政收支劃分法修正，也改變對地方的補助制度，降低補助額度，導致各縣市政府明年度總預算案都僅能依照暫時分配數編列，這是全國共通現象；市府呼籲，中央儘速如數核定補助並撥戶款項，以免影響地方建設和施政。

補助款 總預算 社會局

