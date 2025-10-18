快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

「三寶」又來了！蔣萬安牽三寶 搖「卡加布列島」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加，也牽著第三個孩子一起隨著音樂「卡加布列島」律動，氣氛歡樂又溫馨。

蔣萬安親子一同歡慶即將到來的萬聖節，他表示，這已是他連續第3年參加，對於現場小朋友們的用心裝扮印象深刻，有玩具總動員、蜘蛛人、可愛小公主以及光之美少女等，展現了家長與孩子們的創意與熱情。

上午活動現場洋溢著濃濃節慶氛圍，YOYO哥哥姊姊們在舞台上載歌載舞，帶動全場氣氛。蔣萬安牽著老三一起隨著音樂「卡加布列島」律動，致詞後，親自走下舞台發放糖果給小朋友們，沿途與孩子開心互動、合影留念，笑聲與歡呼聲此起彼落。

蔣萬安也說，下周六台北市天母公園將舉辦盛大的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，歡迎民眾踴躍參與。他笑稱，每年參加萬聖節活動，都能感受到家長們為孩子精心裝扮的用心，彷彿一場創意「競賽」。

台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加。圖／北市府提供

蔣萬安 萬聖節

延伸閱讀

新壽T17、18動土 蔣萬安妙答：我的金鏟子才「正港」有效

影／推班班鮮乳...蔣萬安台南參觀酪農場 籲各縣市一同支持在地農

輝達落腳台北機率仍最大 蔣萬安給2解方「已提供北市其他選擇」

會面鄭麗文 蔣萬安：強力反擊民進黨「沒什麼好客氣」

相關新聞

「三寶」又來了！蔣萬安牽三寶 搖「卡加布列島」

台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加，也牽著第三個孩子一起隨著音樂「卡加布...

台南吉祥物大聯「萌」 5人氣吉祥物前進夜市好吸睛

台南近年來「出道」許多人氣爆棚的吉祥物，包含夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔、巷仔Niau及資深的魚頭君，5位吉祥物也組成「吉祥物...

台中多個局處歲入主要來自中央補助…議員憂擴大舉債 市府籲盡速撥付

台中市明年度總預算歲入約1836億元，歲出1980億元，短絀143億元，市府將舉債弭平。議員發現，多個局處的歲入主要來自...

淡江大橋通車誰受惠？新北增3公車路線 方便通勤族及觀光客

淡江大橋預計明年5月通車，新北市規劃2條快線及1條淡水八里觀光公車，串聯淡水、八里與桃園機場、板橋市區等主要生活圈。新北...

「白晝之夜」10周年舊兒童樂園登場 議員揭沒半支監視器

北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員發現入夜後，公園內燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾，恐成治安破口，而且11月1日白晝...

北市路燈18萬盞靠24人維護 民眾陳情「長期不亮」

新北路燈維護採「PFI」公私協力模式，由合約廠商維護路燈，北市由公園處維護，議員批人力僅有24人，路燈18萬盞，一人要顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。