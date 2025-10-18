「三寶」又來了！蔣萬安牽三寶 搖「卡加布列島」

台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加，也牽著第三個孩子一起隨著音樂「卡加布列島」律動，氣氛歡樂又溫馨。

蔣萬安親子一同歡慶即將到來的萬聖節，他表示，這已是他連續第3年參加，對於現場小朋友們的用心裝扮印象深刻，有玩具總動員、蜘蛛人、可愛小公主以及光之美少女等，展現了家長與孩子們的創意與熱情。

上午活動現場洋溢著濃濃節慶氛圍，YOYO哥哥姊姊們在舞台上載歌載舞，帶動全場氣氛。蔣萬安牽著老三一起隨著音樂「卡加布列島」律動，致詞後，親自走下舞台發放糖果給小朋友們，沿途與孩子開心互動、合影留念，笑聲與歡呼聲此起彼落。