聽新聞
0:00 / 0:00
「三寶」又來了！蔣萬安牽三寶 搖「卡加布列島」
台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加，也牽著第三個孩子一起隨著音樂「卡加布列島」律動，氣氛歡樂又溫馨。
蔣萬安親子一同歡慶即將到來的萬聖節，他表示，這已是他連續第3年參加，對於現場小朋友們的用心裝扮印象深刻，有玩具總動員、蜘蛛人、可愛小公主以及光之美少女等，展現了家長與孩子們的創意與熱情。
上午活動現場洋溢著濃濃節慶氛圍，YOYO哥哥姊姊們在舞台上載歌載舞，帶動全場氣氛。蔣萬安牽著老三一起隨著音樂「卡加布列島」律動，致詞後，親自走下舞台發放糖果給小朋友們，沿途與孩子開心互動、合影留念，笑聲與歡呼聲此起彼落。
蔣萬安也說，下周六台北市天母公園將舉辦盛大的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，歡迎民眾踴躍參與。他笑稱，每年參加萬聖節活動，都能感受到家長們為孩子精心裝扮的用心，彷彿一場創意「競賽」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言