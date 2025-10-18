快訊

淡江大橋通車誰受惠？新北增3公車路線 方便通勤族及觀光客

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
淡江大橋即將於明年5月完工通車，新北市交通局新增3條公車路線方便通勤族及觀光客。記者江婉儀／攝影
淡江大橋即將於明年5月完工通車，新北市交通局新增3條公車路線方便通勤族及觀光客。記者江婉儀／攝影

淡江大橋預計明年5月通車，新北市規劃2條快線及1條淡水八里觀光公車，串聯淡水、八里與桃園機場、板橋市區等主要生活圈。新北市交通局表示，目前3條新公車路線仍在審查階段，將持續蒐集民眾意見，並與客運業者密切研議，滾動式檢討與調整路線，也會依淡江大橋通車後的實際需求，持續優化既有市區公車服務。

3條新公車路線分別為「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水–八里觀光公車」。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，過去北海岸民眾往返桃園機場須耗時轉乘多段交通工具，「桃園機場快線」開通後，可自淡水跨越淡江大橋，更快速到達桃園機場，大幅縮短通勤與出返國交通時間，也以淡水捷運站為主要轉乘節點，方便旅客轉乘捷運及現有67條公車路線。

「板橋快線」以通勤族為主要服務對象，此條路線透過淡江大橋可分流現有947線公車的通勤人潮，由淡海新市鎮經沙崙路直上淡江大橋，沿途搭載八里端乘客往返板橋區，讓上下班通勤更順暢。

「淡水–八里觀光公車」路線規劃行駛淡江大橋往來淡水、八里兩端，停靠觀光景點及兩端渡船頭，民眾可輕鬆跨越淡水河，未來將規劃與當地觀光產業結合、推行水陸聯運、一日券等套票，減少私人運具湧入觀光區，緩減假日塞車問題。

交通局指出，未來3條新公車路線通車後，將依據各站上下車人次、行駛時間與搭乘頻率等營運數據，結合居民與旅客回饋，滾動檢討及調整路線。

