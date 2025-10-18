「白晝之夜」10周年舊兒童樂園登場 議員揭沒半支監視器

北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員發現入夜後，公園內燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾，恐成治安破口，而且11月1日白晝之夜將辦在該地，整座公園卻沒一支監視器，危及安全。北市公園處允諾改善，下周辦會勘。

兒童育樂中心位在捷運圓山站附近，2014年關閉，經整建改名為圓山自然景觀公園，仍保留摩天輪及旋轉木馬。今年11月1日至2日的白晝之夜，主場域包含舊圓山自然景觀公園及圓山坑道等地。

議員顏若芳指出，她助理前天晚上到舊兒童育樂中心看，直呼很可怕，現場燈光不夠明亮又髒亂，到處都是塗鴉贓汙、滿地垃圾、雜株叢生，尤其設施老舊的流廁如恐怖屋，農曆7月去應該會嚇死。許多民眾反映晚上7、8點吃完飯，想去圓山自然景觀公園散步，不管年輕人或長輩都覺得非常可怕。

顏若芳發現，公園處轄管全市公園，共設521支監視器，圓山自然景觀公園卻一支監視器都沒有，憂成治安破口。她指出，北市公園去年發生270件刑案，今年截至8月就已經279件，又以中山的公園為連續兩年最多；今年在公園發生的詐欺案件比去年暴增6倍，就因公園的監視器不多，不容易被拍到。

她憂，白晝之夜將辦在此處，大量人潮湧入，若發生刑案或受傷等狀況，沒監視器是件危險的事，因此要求公園處在此之前修剪樹木、加強燈光照明、改善老舊設施、設置監視器等作為。另建議應有公園版的治安風水師，全面檢視北市公園的治安狀況，避免因無監視器或燈光昏暗成犯罪溫床。