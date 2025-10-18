快訊

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

52歲男為新婚努力壯陽「一晚要求戰三次」妻氣瘋：婚前說沒慾望了

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

聽新聞
0:00 / 0:00

「白晝之夜」10周年舊兒童樂園登場 議員揭沒半支監視器

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員顏若芳發現晚上燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾。圖／顏若芳研究室提供
北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員顏若芳發現晚上燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾。圖／顏若芳研究室提供

北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員發現入夜後，公園內燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾，恐成治安破口，而且11月1日白晝之夜將辦在該地，整座公園卻沒一支監視器，危及安全。北市公園處允諾改善，下周辦會勘。

兒童育樂中心位在捷運圓山站附近，2014年關閉，經整建改名為圓山自然景觀公園，仍保留摩天輪及旋轉木馬。今年11月1日至2日的白晝之夜，主場域包含舊圓山自然景觀公園及圓山坑道等地。

議員顏若芳指出，她助理前天晚上到舊兒童育樂中心看，直呼很可怕，現場燈光不夠明亮又髒亂，到處都是塗鴉贓汙、滿地垃圾、雜株叢生，尤其設施老舊的流廁如恐怖屋，農曆7月去應該會嚇死。許多民眾反映晚上7、8點吃完飯，想去圓山自然景觀公園散步，不管年輕人或長輩都覺得非常可怕。

顏若芳發現，公園處轄管全市公園，共設521支監視器，圓山自然景觀公園卻一支監視器都沒有，憂成治安破口。她指出，北市公園去年發生270件刑案，今年截至8月就已經279件，又以中山的公園為連續兩年最多；今年在公園發生的詐欺案件比去年暴增6倍，就因公園的監視器不多，不容易被拍到。

她憂，白晝之夜將辦在此處，大量人潮湧入，若發生刑案或受傷等狀況，沒監視器是件危險的事，因此要求公園處在此之前修剪樹木、加強燈光照明、改善老舊設施、設置監視器等作為。另建議應有公園版的治安風水師，全面檢視北市公園的治安狀況，避免因無監視器或燈光昏暗成犯罪溫床。

警方表示，已在該公園設置巡邏箱，都有去巡簽。公園處長藍舒凢回應，公園內有圓山貝塚遺址，因此在原路兩旁設置燈光，流廁則有列管；老舊設施部分，文化局就白晝之夜已現勘多次，公園處會再檢討公園整體環境；她允諾檢討樹木修剪、燈光照明，以及增設監視器，並與警局合作，下周辦會勘，後續也會規畫整體改善方向。

北市議員顏若芳發現，圓山自然公園設施老舊的流廁如恐怖屋。圖／顏若芳研究室提供
北市議員顏若芳發現，圓山自然公園設施老舊的流廁如恐怖屋。圖／顏若芳研究室提供
北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員顏若芳發現晚上燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾。圖／顏若芳研究室提供
北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員顏若芳發現晚上燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾。圖／顏若芳研究室提供
11月1日白晝之夜將辦在圓山自然公園，議員顏若芳發現整座公園卻沒一支監視器，危及安全。圖／顏若芳研究室提供
11月1日白晝之夜將辦在圓山自然公園，議員顏若芳發現整座公園卻沒一支監視器，危及安全。圖／顏若芳研究室提供

監視器 白晝之夜

延伸閱讀

央廣遭駭掛五星旗事件延燒 顏若芳曝：廠商高層在中國開公司

白晝之夜10周年 圓山、舊兒童新樂園12小時不斷電

涉駭央廣廠商曾取得標案 議員憂市府機敏資料流出

王世堅送龍袍「她」憋笑爆紅 顏若芳還原：搖滾區會內傷

相關新聞

「三寶」又來了！蔣萬安牽三寶 搖「卡加布列島」

台北市長蔣萬安上午出席「2025 YOYO搗蛋新樂園」活動，今年又帶著「三寶」參加，也牽著第三個孩子一起隨著音樂「卡加布...

淡江大橋通車誰受惠？新北增3公車路線 方便通勤族及觀光客

淡江大橋預計明年5月通車，新北市規劃2條快線及1條淡水八里觀光公車，串聯淡水、八里與桃園機場、板橋市區等主要生活圈。新北...

「白晝之夜」10周年舊兒童樂園登場 議員揭沒半支監視器

北市兒樂中心現為圓山自然公園，議員發現入夜後，公園內燈光昏暗，雜草叢生，還可見塗鴉垃圾，恐成治安破口，而且11月1日白晝...

北市路燈18萬盞靠24人維護 民眾陳情「長期不亮」

新北路燈維護採「PFI」公私協力模式，由合約廠商維護路燈，北市由公園處維護，議員批人力僅有24人，路燈18萬盞，一人要顧...

北市「智慧路燈」明年達萬盞 議員批建置牛步

北市推動智慧城市，「智慧路燈」目前設有5059盞，議員批，進展牛步、功能不足，路燈管理停留在「人工巡查、被動報修」的舊模...

新北雙溪新基南街路面重鋪完工 交通安全大提升

新北市雙溪區新基南街因長年失修，原有路面破損嚴重，嚴重影響居民及行人安全。經地方多方爭取，該路段鋪設工程已於近日順利完成，全面改以柏油路面鋪設，大幅提升行車與行走品質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。