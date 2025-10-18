北市「智慧路燈」明年達萬盞 議員批建置牛步

北市推動智慧城市，「智慧路燈」目前設有5059盞，議員批，進展牛步、功能不足，路燈管理停留在「人工巡查、被動報修」的舊模式。公園處指出，預計設1萬盞，未來若技術提升、價格降低，會再研議增設。

智慧路燈為柯市府時的府級計畫，2021年喊出路燈全面智慧化，目前北市智慧路燈主要功能為遠端監控人車流、路燈不亮自動回報等。

議員王欣儀說，公園處明年計畫將智慧路燈增至1萬盞，設置地點從原本的住宅區，移設到河濱與高架橋等空曠地區，理由是訊號較穩、民眾較少，須遠端監測；住宅區會有里長或民眾通報。網路訊號不穩是技術性問題，市府該做的，應是主動發現並立即處理，而不是「住宅區會有里長或民眾通報」，等於把責任丟給市民。

北市府明年編列長達11年、近30億元的連續性預算，預計汰換15萬盞路燈。王欣儀指出，若只是汰換節能燈具，管理仍停留在「人工查看」的舊模式，沒能跟上AI時代腳步，再過幾年問題還是重演，應研議導入AI智慧監測系統，並明確化智慧系統建置項目與效益目標。

公園處指出，北市智慧路燈後續將以高架道路、河濱公園、山區道路等巡查不易地點為優先設置考量，預計設置1萬盞，未來若技術提升、價格降低，以及通訊品質提升，考量維護成本，會研議再增設智慧路燈。