北市路燈18萬盞靠24人維護 民眾陳情「長期不亮」

新北路燈維護採「PFI」公私協力模式，由合約廠商維護路燈，北市由公園處維護，議員批人力僅有24人，路燈18萬盞，一人要顧7500盞，超過7天才修好的案件占比逐年增加。公園處指出，除了委託勞動局招考外，也會擴大由廠商處理。

新北養工處表示，目前與北市的路燈維管模式不同，新北幅員遼闊，共計25萬餘盞路燈，為節省維護人力成本，路燈維護主要採用PFI契約方式辦理，再透過29區公所依契約要求廠商執行，目前新北市養工處與各區公所實際負責路燈管理的人力約31人。

養工處指出，PFI路燈合約是市府與民間業者合作的公私協力模式，由民間負責籌資、建置、換裝、維護路燈系統，例如路燈維護由合約廠商辦理，市府依合約規定就廠商執行績效評分。

北市議員王欣儀表示，目前北市路燈巡視與修繕管理員編制34人，但實際在職的卻只有24人，18萬盞路燈要靠20幾個人維護，怎麼可能顧得來？北市今年至9月30日，「超過7天才修好」的案件占比逾6%，相較2022年的5%、2023年的1%、去年6%都持續增加中，恐怕是管理失能、制度失靈。

民眾陳情，北投區洲美蜆仔港公園及文山區久康街，都曾發生路燈長期不亮，或是維修延宕多日，恐成治安死角。

王欣儀說，北投區洲美地區臨近北士科，被視為未來AI產業園區，市府現正積極爭取輝達進駐，但如果連最基本的智慧監測與巡查維護都做不好，如何能讓市民及產業相信台北真的已準備好迎接AI時代？

北市公園處表示，今年1至9月超過7日修復案件為6.95%，明年起將推動全面更新燈具設備，更新後燈具品質提升，將降低故障率，有利降低修復日數。會持續委託勞動局就業服務處招考人力，路燈維護擴大交由廠商處理。