台灣設計展吸引縣市長造訪 饒慶鈴讚彰化行行出狀元

台灣設計展自10月10日至26日在彰化盛大展出，吸引各地民眾前來體驗，飽受好評，也有多名縣市首長蒞臨彰化展區，台東縣長饒慶鈴今天到訪，她說，彰化近年進步有目共睹，憑藉文化、歷史及各行業底蘊成功蛻變，透過設計展以現代語彙呈現全新面貌。

新北市長侯友宜昨到訪彰化展區，參觀縣立圖書館、藝術館及美術館，他讚賞彰化展區巧妙融合歷史底蘊與現代設計元素，展現地方文化與創意的無限可能。饒慶鈴今天也在彰化縣長王惠美陪同下，先後參觀小西商圈高賓閣、縣立圖書館、藝術館、美術館及武德殿。

饒慶鈴表示，探訪小西商街舊商圈活化成果及青年專屬的N型未來學院，發現彰化無限的可能性，彰化的未來就像設計展所表現的「行行出狀元」。導覽過程中，兩位縣長均遇見不少國中小及幼兒園學童，孩子們熱情招呼「縣長好」縣長們親切互動，並一同體驗展區多種新穎互動裝置。