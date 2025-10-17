聽新聞
0:00 / 0:00
台灣設計展吸引縣市長造訪 饒慶鈴讚彰化行行出狀元
台灣設計展自10月10日至26日在彰化盛大展出，吸引各地民眾前來體驗，飽受好評，也有多名縣市首長蒞臨彰化展區，台東縣長饒慶鈴今天到訪，她說，彰化近年進步有目共睹，憑藉文化、歷史及各行業底蘊成功蛻變，透過設計展以現代語彙呈現全新面貌。
新北市長侯友宜昨到訪彰化展區，參觀縣立圖書館、藝術館及美術館，他讚賞彰化展區巧妙融合歷史底蘊與現代設計元素，展現地方文化與創意的無限可能。饒慶鈴今天也在彰化縣長王惠美陪同下，先後參觀小西商圈高賓閣、縣立圖書館、藝術館、美術館及武德殿。
饒慶鈴表示，探訪小西商街舊商圈活化成果及青年專屬的N型未來學院，發現彰化無限的可能性，彰化的未來就像設計展所表現的「行行出狀元」。導覽過程中，兩位縣長均遇見不少國中小及幼兒園學童，孩子們熱情招呼「縣長好」縣長們親切互動，並一同體驗展區多種新穎互動裝置。
王惠美表示，饒縣長是5星級縣長，是我們學習的楷模，這次展區希望透過設計展打開彰化，讓大家看見彰化之美，未來也期盼彰化與台東兩邊縣府團隊能多加交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言