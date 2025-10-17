年輕時多走路、做善事 汐止區百歲淑貞阿嬤養生秘訣

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
淑貞阿嬤已經100足歲了，她的長壽秘訣就是要多動，多積德，還有多喝水永保健康。 圖／觀天下有線電視提供

九九重陽節就要到了，針對區內30多位的百歲人瑞，汐止區公所這幾天陸續前往長輩家裡祝賀，其中崇德里的程淑貞阿嬤，今年滿100足歲，問到她的養生之道，淑貞阿嬤的媳婦說，沒什麼特別的，除了正常吃，應該就是愛走路，還有婆婆真的很善良，做很多善事。

汐止區長林慶豐表示，今天很開心能夠來祝賀淑貞阿嬤100歲，特地帶來總統的祝福，有金鎖片、還有敬老狀，也特地帶來侯友宜市長的2萬元敬老禮金，剛也跟阿嬤請教養生之道，就是要多走路、多運動，行善積德，希望長輩都能夠在社區在地安老，也很感謝里長的付出，推動在地安老不遺餘力，開辦銀髮俱樂部，歡迎所有長者有空能多出來走走，大家閒話家常，祝福所有長輩大家都平安、健康。

淑貞阿嬤的媳婦說，婆婆的養生之道應該就是年輕時愛走路吧，還有可能她也很容易流汗，這好像也很有幫助，現在100歲了，一樣三餐都正常吃，還有補充吃些營養品，還有她會聽話，讓家人很好照顧，最主要婆婆人真的很善良，以前就做很多善事，還主動幫鄰居做月子，沒得吃就主動幫忙，準備三餐給有困難的鄰居吃，

崇德里長蘇宏杰，今天跟區長一起訪視里內的百歲人瑞，這位淑貞阿嬤是里內第三高壽，已經100足歲了，他的長壽秘訣就是要多動，多積德，她做了很多的善事，還有多喝水永保健康，非常恭喜阿嬤100歲。

