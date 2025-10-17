汐止區長青里六都唯一金質認證 各地防災專員來參訪

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
防災專員參訪長青里，互相學習分享防災、疏散避難的成果。 圖／觀天下有線電視提供
防災專員參訪長青里，互相學習分享防災、疏散避難的成果。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長青里推動防災有成，不但去年拿到自主防災社區金質認證，是六都唯一之外，今年再拿到內政部2星韌性社區標章，所以農村水保署台北分署就帶領各地的防災專員到長青里參訪交流，互相學習成長，希望把防災工作做的更好。

汐止區長林慶豐指出，非常開心農村水保署台北分署特別舉辦相關防災士的參訪，長青里去年拿到自主防災社區金認證，是六都唯一，所以也特地選定到長青里進行參訪交流，要特別感謝里長及防災志義工夥伴協助在土石流防災工作、疏散撤離上，讓公部門無後顧之憂，因為長青里位處偏遠山區，如果都要倚靠公所人力，可能沒辦法即時有效撤離，真的特別感謝里長及志義工，大家一起來，能夠自助、互助、公助的精神，讓防災工作能做的完善，能獲得金質認證是實至名歸，非常歡迎遠道而來的防災夥伴們，大家能互相學習成長，把台灣設成一個永續、安居的城市。

長青里長陳建興表示，自從當里長以來就一直注重社區的防災，尤其里內位處山坡地，居住安全是最重要，所以在社區防災方面，民國107年就拿到銅質認證，是當時第一批拿到的鄰里，111年就銀質，113年拿到金質認證，很榮幸這次農村水保署台北分署跟一些防災專員蒞臨本里參訪，跟他們分享防災、疏散避難的成果。

