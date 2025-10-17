新北淡水忠山里美人樹入秋盛開 遊客拍照大讚美景

在蜿蜒的山路上，除了兩旁綠樹成蔭，還可以看到有不少火紅色的花朵，將綠叢點綴成一幅美麗的景色，隨著時序進入秋冬季節，位在淡水北八線山路上的美人樹，也早已開始綻放出紅色花朵，在地里長說，美人樹不只是開花開的美麗，更是淡水忠山里的在地特色之一。

