新北淡水忠山里美人樹入秋盛開 遊客拍照大讚美景

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
從9月開始美人樹就已經悄悄開花，花期較長可以維持三個月。 圖／紅樹林有線電視提供
從9月開始美人樹就已經悄悄開花，花期較長可以維持三個月。 圖／紅樹林有線電視提供

在蜿蜒的山路上，除了兩旁綠樹成蔭，還可以看到有不少火紅色的花朵，將綠叢點綴成一幅美麗的景色，隨著時序進入秋冬季節，位在淡水北八線山路上的美人樹，也早已開始綻放出紅色花朵，在地里長說，美人樹不只是開花開的美麗，更是淡水忠山里的在地特色之一。

忠山里長潘炳丁表示，其實從9月開始，美人樹就已經悄悄開花，就是因為美人樹的花期較長，可以維持三個月，一直到11月都還看得到美人樹開花，從北八線宏龍宮開始往北新莊方向，沿途兩公里，都有種植美人樹，在盛開期間，更吸引不少賞花遊客到這裡拍照。

就有騎自行車的騎士說，他們從台北騎單車過來，這個季節就會特別騎到北8線道進行來，在美麗的美人樹底下，相當美麗，也可以接到三芝田心子等景點，非常適合踏青的賞花景點。忠山里長潘炳丁表示，這些美人樹已經種植20多年的時間，從一開始的小樹苗到現在大樹開花，更成為在地的特色景點，目前在北八線上，有種植超過200棵美人樹，而里長說花期會開到11月，想賞花的民眾可要把握機會。

淡水 景點 賞花

