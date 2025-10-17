溫通筋絡好養生 汐止區大同里長輩體驗艾草溫罐

為了鼓勵長輩多走出家門學習新事物，汐止區大同里銀髮俱樂部不但教畫畫、做操運動，還安排了艾草溫罐體驗，請來專業溫罐師幫每位長輩做艾草溫罐，讓他們身心靈都放鬆，長輩說，第一次嚐試，覺得很舒服。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝提到，很高興因緣際會認識了溫罐師，覺得蠻不錯的，可以達到保健養生，所以就邀請他們過來，因為長輩在睡眠方面或是免疫系統方面會比較弱，透過養生的方式，可以讓長輩了解怎麼養生，提升睡眠品質，協會除了安排多元活動，也希望做到五安，就是安全、安康、安知、安居、安住，讓長輩在這裡能在地老化、活耀老化、健康老化。

TWN台灣國際溫罐學院資深講師伝熙表示，創辦人在這個產業已經深耕10年了，一直在全台各地陪伴長輩、弱勢族群、社會關懷，溫罐其實是一種養生概念，長輩都希望能力樂齡的生活，身體健康變的很重要，所以，就開始宣導一些居家保健，來大同里銀髮據點除了希望幫長輩鬆筋之外，也分享一些穴位跟一些在日常生活中可以做到的事情，溫罐裡面的草柱，其中有一個草本就是艾草，艾草本身的特性就是可以溫通筋絡，幫長輩身體做循環，所以溫罐對居家來說，在經絡方面來講，不會有刺激性或侵入性的保健方法，來活動中心除了幫長輩鬆筋，也可以做陪伴，陪長輩聊聊天，讓他們出門走走。

長輩說，艾草溫罐之前沒做過，這是第一次嚐試，覺得做很舒服很棒，平時是左肩比較緊，因為包包都習慣背左肩，做了艾草溫罐很舒服。