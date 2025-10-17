快訊

比台灣還早！這國家「再」撥18億美元普發現金 最快下周就發

溫通筋絡好養生 汐止區大同里長輩體驗艾草溫罐

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
溫罐除了幫長輩鬆筋之外，也可以做陪伴，陪長輩聊聊天，讓他們出門走走。 圖／觀天下有線電視提供
溫罐除了幫長輩鬆筋之外，也可以做陪伴，陪長輩聊聊天，讓他們出門走走。 圖／觀天下有線電視提供

為了鼓勵長輩多走出家門學習新事物，汐止區大同里銀髮俱樂部不但教畫畫、做操運動，還安排了艾草溫罐體驗，請來專業溫罐師幫每位長輩做艾草溫罐，讓他們身心靈都放鬆，長輩說，第一次嚐試，覺得很舒服。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝提到，很高興因緣際會認識了溫罐師，覺得蠻不錯的，可以達到保健養生，所以就邀請他們過來，因為長輩在睡眠方面或是免疫系統方面會比較弱，透過養生的方式，可以讓長輩了解怎麼養生，提升睡眠品質，協會除了安排多元活動，也希望做到五安，就是安全、安康、安知、安居、安住，讓長輩在這裡能在地老化、活耀老化、健康老化。

TWN台灣國際溫罐學院資深講師伝熙表示，創辦人在這個產業已經深耕10年了，一直在全台各地陪伴長輩、弱勢族群、社會關懷，溫罐其實是一種養生概念，長輩都希望能力樂齡的生活，身體健康變的很重要，所以，就開始宣導一些居家保健，來大同里銀髮據點除了希望幫長輩鬆筋之外，也分享一些穴位跟一些在日常生活中可以做到的事情，溫罐裡面的草柱，其中有一個草本就是艾草，艾草本身的特性就是可以溫通筋絡，幫長輩身體做循環，所以溫罐對居家來說，在經絡方面來講，不會有刺激性或侵入性的保健方法，來活動中心除了幫長輩鬆筋，也可以做陪伴，陪長輩聊聊天，讓他們出門走走。

長輩說，艾草溫罐之前沒做過，這是第一次嚐試，覺得做很舒服很棒，平時是左肩比較緊，因為包包都習慣背左肩，做了艾草溫罐很舒服。

長輩 老化 睡眠

延伸閱讀

更年期女性約2成有代謝症候群 慢性病風險大增

新北汐止區公所攜手民間 簽署「山徑守護者」備忘錄

馬偕醫學大學聽篩車進駐石門 提供偏鄉長輩免費聽語檢測

中山高阻斷汐止南北向交通…同興路闢地下道紓解車潮 為汐東捷運打底

相關新聞

台灣設計展吸引縣市長造訪 饒慶鈴讚彰化行行出狀元

台灣設計展自10月10日至26日在彰化盛大展出，吸引各地民眾前來體驗，飽受好評，也有多名縣市首長蒞臨彰化展區，台東縣長饒...

李四川稱「這問題」比輝達難 捷運內科東環段兩站點估明年動工

捷運東環段站點行經台北市內湖科技園區，為因應施工衝擊，內湖科技產業發展協會邀集相關企業，推出通勤轉型計畫。台北市副市長李...

新北雙溪新基南街路面重鋪完工 交通安全大提升

新北市雙溪區新基南街因長年失修，原有路面破損嚴重，嚴重影響居民及行人安全。經地方多方爭取，該路段鋪設工程已於近日順利完成，全面改以柏油路面鋪設，大幅提升行車與行走品質。

溫通筋絡好養生 汐止區大同里長輩體驗艾草溫罐

為了鼓勵長輩多走出家門學習新事物，汐止區大同里銀髮俱樂部不但教畫畫、做操運動，還安排了艾草溫罐體驗，請來專業溫罐師幫每位長輩做艾草溫罐，讓他們身心靈都放鬆，長輩說，第一次嚐試，覺得很舒服。

新北淡水忠山里美人樹入秋盛開 遊客拍照大讚美景

在蜿蜒的山路上，除了兩旁綠樹成蔭，還可以看到有不少火紅色的花朵，將綠叢點綴成一幅美麗的景色，隨著時序進入秋冬季節，位在淡水北八線山路上的美人樹，也早已開始綻放出紅色花朵，在地里長說，美人樹不只是開花開的美麗，更是淡水忠山里的在地特色之一。

汐止區長青里六都唯一金質認證 各地防災專員來參訪

汐止區長青里推動防災有成，不但去年拿到自主防災社區金質認證，是六都唯一之外，今年再拿到內政部2星韌性社區標章，所以農村水保署台北分署就帶領各地的防災專員到長青里參訪交流，互相學習成長，希望把防災工作做的更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。