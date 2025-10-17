新北雙溪新基南街路面重鋪完工 交通安全大提升

新北市雙溪區新基南街因長年失修，原有路面破損嚴重，嚴重影響居民及行人安全。經地方多方爭取，該路段鋪設工程已於近日順利完成，全面改以柏油路面鋪設，大幅提升行車與行走品質。

此次重鋪路段位於雙溪衛生所前方，為當地人車往來頻繁的重要幹道，改善後不僅降低雨天積水與打滑風險，也讓前往衛生所就診的長者更為安心。

市議員林裔綺協助爭取本次經費並表示，感謝市府與相關單位的配合，讓地方長期關注的問題得以解決，未來也會持續關心基層建設，確保民眾行的安全與便利。

雙溪區長劉盈良指出，此路段長約百餘公尺，過去路況不佳，為提升區內道路整體品質，公所積極規劃整建並完成鋪設，期望提供居民更安全的生活環境。

新基里長蘇虹如也表示，新基南街是里民通勤及就醫的重要通道，道路重鋪不僅改善交通動線，也提升整體生活品質，感謝各界協助促成本次工程。