涉駭央廣廠商曾取得標案 議員憂市府機敏資料流出

央廣網站遭入侵首頁頭版被換五星旗。北市議員發現涉案廠商曾取得市府標案，議員顏若芳今天說負責人等曾在中國開公司，憂市府機敏資料流出，要市府提機敏資料斷點評估報告。

台北市資訊局官員在議會答詢表示會清查。

民進黨台北市議員顏若芳下午在議會工務部門定期大會質詢說，有議員昨在議會委員會提及涉央廣案廠商曾得標北市建管處、文化局網站或資料庫改版維護標案。

顏若芳說，經比對資料發現，此涉案廠商曾在民國107、108、109、112年取得台北市的5件標案，而文化局及建管處也有1200餘筆決標的標案，符合相關條件廠商就是某科技公司。

她表示，經查詢公開資料，此公司僅2名股東分別掛名負責人及董事，但2人都曾在中國開科技公司，且此公司董事曾創立兩岸青年聯盟，聯盟目的疑涉統戰宣傳。

顏若芳說，涉央廣案廠商曾承包中央及地方政府的官方網站營運標案，認為恐有資安疑慮，北市資訊局應清查此家公司取得市府採購標案，市府應提出機敏資料斷點評估報告及建立採購標案斷點機制。

北市建築管理工程處處長虞積學在議場答詢，經調資料發現，此公司曾承攬取得建管處官網維護管理標案，至於是否有其他標案，會委託資訊廠商進行資料比對，且官網過去由此公司維護管理，因保固期已過，已改由建管處自行維護。

民進黨台北市議員洪婉臻昨在議會委員會質詢提到，央廣網站首頁遭入侵置換五星旗，涉案廠商有得標北市建管處、文化局網站或資料庫改版維護標案。資訊局長趙式隆當時回應，2週內提出盤點結果說明。