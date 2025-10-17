李四川稱「這問題」比輝達難 捷運內科東環段兩站點估明年動工

捷運東環段站點行經台北市內湖科技園區，為因應施工衝擊，內湖科技產業發展協會邀集相關企業，推出通勤轉型計畫。台北市副市長李四川說，內科交通議題看起來比在處理輝達還要困難些。捷運工程局表示，東環段的劍南路站、大港墘即將決標，有望在明年動工，趕在2032年完工。

李四川說，東環段一定要施工，內科在東環段就有6個車站，在瑞光路就有兩個站點，全線動工時勢必會影響交通，所以這段時間要共同努力，「最好的交維就是趕快完工。」

台北內湖科技園區發展協會副理事長張博堯也說，感謝園區將近30家、2萬多位員工發揮創意，願意投入綠運輸計畫，尤其在9月23日的內科綠色通勤日，記得當天下雨，但事後統計尖峰時段車流量竟降低20％，這完全仰賴交通局指導，還有企業通力合作最成功。

台北捷運工程局長鄭德發說，東環段的劍南路站、大港墘即將決標，有望在明年動工，趕在2032年完工，為此，施工期間利用人行道削減、洲子洋及大港墘公園，作為基地空間，評估屆時只會占用到一個車道，待連續壁施工完成後就能立刻復舊，完善人行道和自行車空間，以此提升綠運具的使用。