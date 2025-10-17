北捷列車到站資訊全面優化 10月底前完成全線更新

臺北捷運於今年8月初，以「到站抬頭就看到站名」為原則，試辦優化中和新蘆線列車到站顯示資訊，成效良好。為進一步提升乘車便利性，目前正逐步進行淡水信義線、松山新店線及板南線列車到站顯示資訊更新，預計10月底全面完成。

臺北捷運公司表示，這項「到站抬頭就看到站名」優化措施，刪除例行性宣導文字，保留到站站名並精簡轉乘路線等必要乘車訊息，方便旅客快速掌握所在車站位置。列車行駛期間及即將進站時，持續輪播即將抵達車站、前後一站站名及終點站資訊；若為轉乘車站，則以一頁式呈現站名及轉乘路線為主，乘車資訊一目了然。

北捷指出，因路網中重要交會車站轉乘資訊較長，將以「換頁方式」調整。例如臺北車站除轉乘淡水信義線外，亦為臺鐵、高鐵及桃園機場捷運轉乘站，轉乘資訊相對複雜，因此採取換頁顯示的方式調整，但在第二頁資訊中，仍將持續呈現臺北車站站名，確保旅客即時確認所在車站及轉乘資訊。

英文資訊部分，由於到站顯示器最多只能呈現36個字元，部分車站因拼音字母較長或轉乘資訊過多，將視情況同時顯示站名、車站代碼或調整為擇一顯示，並搭配轉乘資訊，以兼顧資訊清晰及易於辨識，後續將持續蒐集外國旅客實際體驗意見進行調整。

