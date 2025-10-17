議員指路燈智慧化不足 北市府：研議更換燈具

台北市議員指北市府推動智慧城市，卻仍由人力報修路燈，還長期仰賴市民及里長通報，讓路燈故障數週卻無人發現。公園處今天表示，將研議先更換燈具，盼降低故障率。

國民黨台北市議員王欣儀質詢資料提到，台北市政府喊出打造智慧城市多年，但對路燈修繕，除長期仰賴市民或里長通報，還交由人力報修，導致多處路燈故障多週，卻無人發現的離譜情形，與市府推動智慧城市的政策嚴重脫節。

王欣儀說，此外設置智慧路燈原本是府級計畫，盼可偵測人車流與智能燈控功能，調資料發現，全市18萬盞路燈有約5000盞是有智慧功能，但僅能遠端開關與調光，智慧化成效明顯不足。

她說，公園路燈工程管理處稱有此狀況是因採公用網路傳輸，導致訊號不穩，無法即時回報故障訊息，另外，維護管理路燈的工程隊員僅24人，就是因人力不足與採人力報修，才導致路燈損壞數週，卻無人修繕荒謬現象。

王欣儀表示，AI時代來臨，北市府對管理路燈仍停在人工巡查、被動報修的舊模式，要求提出改善方案。

公園處回應，全市智慧路燈目前共5059盞，功能包含遠端監控、路燈不亮自動回報，將評估在高架道路、河濱公園、山區道路等巡查不易地點設置智慧路燈，總燈數將可達約1萬盞，但需考量維護等成本，才會研議是否再增設智慧路燈。

公園處表示，規劃從明年起，全面更新路燈設備，盼透過更新後，提升路燈品質，進而降低故障率及修繕燈具時間。

針對維護管理路燈工程隊人力不足，公園處指出，將持續委託就業服務處招考人員，並評估把修繕路燈的工作委由維護廠商擴大處理。