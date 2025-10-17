北市路燈管理多靠人工巡查 議員批與「智慧」城市嚴重脫節

北市推動「智慧城市」但議員發現路燈管理與智慧嚴重脫節，「智慧路燈」進展牛步、功能不足，且路燈管理長期仰賴「市民或里長通報」仍停留在「人工巡查、被動報修」的舊模式，要求市府正視問題。公園處指出，現正推動全面換裝燈具，降低故障率。

北市議員王欣儀指出，智慧路燈原為柯市府時期的府級計畫，預期應具備「人車流偵測」與「智能燈控」功能，2021年喊出路燈全面智慧化，但多年推動下來，成效有限。

另外，公園處明年計畫將智慧路燈增至1萬盞，設置地點從原本的住宅區，移設到河濱與高架橋等空曠地區，理由是訊號較穩、民眾較少，須遠端監測；住宅區會有里長或民眾通報。

王欣儀認為，網路訊號不穩是技術性問題，市府該做的，應是主動發現並立即處理，而不是「住宅區會有里長或民眾通報」這等於把責任丟給市民。

北市府明年編列長達11年、近30億元的連續性預算，預計汰換全市15萬盞路燈。王欣儀指出，若只是汰換節能燈具，管理仍停留在「人工查看」的舊模式，沒能跟上AI時代腳步，再過幾年問題還是重演，應研議導入AI智慧監測系統，並明確化智慧系統建置項目與效益目標。

公燈處指出，北市目前設有智慧路燈5059盞，主要功能為遠端監控、路燈不亮自動回報，後續將以高架道路、河濱公園、山區道路等巡查不易地點為優先設置考量，預計設置1萬盞，未來若技術提升、價格降低，以及通訊品質提升，考量維護成本，會研議再增設智慧路燈。