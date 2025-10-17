聽新聞
0:00 / 0:00
「一人顧7500盞路燈」 王欣儀曝：全北市巡視員僅24人
北市府推動智慧城市，但近來頻傳「缺工」人力吃緊。北市議員王欣儀指出，目前全市路燈巡視與修繕管理員，只有24人，路燈卻有18萬盞，一個人顧7500盞，怎能勝任？也發生路燈壞數周，竟沒人知道的荒謬現象。對此，公園處坦言會委託就業服務處招考。
王欣儀表示，目前北市路燈巡視與修繕管理員編制34人，但實際在職的卻只有24人，18萬盞路燈要靠20幾個人維護，怎麼可能顧得來？因此巡查幾乎呈現真空狀態。
王欣儀說，另根據統計數據，北市今年至9月30日，路燈「超過7天才修好」的案件占比高達46%；相較民國111年的5%、112年的1%、113年的6%，都出現明顯暴增，恐怕已是管理失能、制度失靈。
另外，也有民眾陳情，北投區洲美蜆仔港公園及文山區久康街，都曾發生路燈長期不亮，或是維修延宕多日的狀況。有民眾擔心，路燈不亮恐成治安死角。
王欣儀說，像北投區洲美地區，臨近北士科，被視為未來 AI 產業園區，市府現正積極爭取輝達進駐，但如果連最基本的智慧監測與巡查維護都做不好，如何能讓市民及產業相信台北真的已準備好迎接 AI時代？要求工務局與公園處應立即檢討，針對超過7天才修好的案件，提出改善方案，正視長期人力不足的根本問題。
北市公園處表示，路燈超過7天才修好的案件與總故障案件占比，今年1至9月超過7日修復案件為6.95%，明年起將推動全面更新燈具設備，更新後燈具品質提升，將降低故障率，有利降低修復日數。
另外，對於人力問題，公園處路坦言，路燈工程隊人力不足，會持續委託勞動局就業服務處招考，現有人力部分，為降低員工工作負擔，維持路燈正常維護，公園處擴大交由維護廠商處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言