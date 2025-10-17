快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

社會角落存在許多因身分條件不符合政府補助的弱勢家庭，他們被稱為「邊緣戶」，原持有房屋的一對母女，卻因女兒罹患罕病，花費1700萬元仍未治癒，如今已成為食物銀行每月捐助的對象。社福團體發現，近年在食物銀行領取物資有3成屬於邊緣戶，且有逐步增加趨勢，顯現這些族群急需被照顧。

財團法人興毅基金會副執行長盧忠恕說，有些弱勢家庭並非低收入戶卻有實際物資需求，最近收到案件是透過其他社福中心轉介，需求者確實有漸進式成長跡象。

他舉例其中一個邊緣戶個案是一名媽媽帶著女兒生活，原本家裡有房子，女兒是一名放射師但罹患罕見疾病，20年來醫藥費花了1700萬，至今醫藥費已付不出來，身體還需不斷承受痛苦，基金會除了協助生活物資，也想辦法補助醫藥費，他觀察前來領取物資的邊緣戶有3成。

興毅基金會表示，與輔仁大學社科院合作推廣「安居共好社區發展計畫」後，在新莊新北大道設立忠信食物銀行，專門提供弱勢邊緣戶每月超過千元的物資，有奶粉、嬰幼兒尿片或大人紙尿褲及白米及其他生活物資，視實際需求額外提供。並且與新北市社會局實物銀行合作，遇到特殊個案也會通報社福中心，由社工進案服務。

至於食物捐贈來源，盧忠恕表示，興毅與家樂福合作，全省有120間家樂福門市提供惜食貨品，新北有8區挹注，另也鼓勵廠商捐贈在效期內的物資，可幫助弱勢，也避免生產後的各項實物、食物浪費。

位於新莊的忠信食物銀行專門提供弱勢邊緣戶每月超過千元的物資。圖／新北社會局提供
位於新莊的忠信食物銀行專門提供弱勢邊緣戶每月超過千元的物資。圖／新北社會局提供

