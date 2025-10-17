台北水源快速道路部分路段 23日起3天銑鋪夜間封閉

快訊

中央社／ 台北17日電

為改善路面品質，台北市新建工程處規劃23日至25日進行水源快速道路永福橋至金門街路段的銑鋪作業，期間每天晚間10時至隔天上午6時將封閉北向所有車道，請用路人提前改道。

台北市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，將進行水源快速道路北向永福橋至金門街段的道路更新作業，施作時間安排在23日至25日的每天晚間10時至隔天上午6時。

新工處提醒，施作期間須封閉更新路段往北方向全部車道，將引導車流改往基隆高架道路行駛，下辛亥路後經汀州路、同安街再接回水源快速道路，請用路人行近工區時減速慢行，依現場告示及交通指揮人員指示通行。

新工處表示，施工期間若造成不便敬請體諒，新工處會以最嚴謹的態度完成每一道工序，提供用路人更舒適的道路行駛品質。

