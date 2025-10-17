東門市場115年改建…14層卻縮水到9層 議員籲北市府重新評估
台北市東門市場將於民國115年5月拆除，預計119年新大樓完工。不過，北市議員洪婉臻近期接到民眾反映，原本大樓要蓋14層樓卻縮水到9層，呼籲市府要重新評估，善用基地我最大效益。北市府回應，主要是建蔽率有增加，整體樓層面積沒有變，會再評估可行性。
位處捷運東門站和永康商圈的東門市場，興建於民國17年，到78年改建為鐵皮屋，販售生鮮、米粉湯及燒臘等店，但建物年久，因此近年朝市場處原址自建，未來提供市場及住宅空間。
不過，洪婉臻指，柯文哲市長時期的107年，都發局即規畫興建地上14層、地下5層的大樓，充分利用精華地段的建築容積。但近期卻突然接到里長通知，14層樓要縮水至9層，地方相當錯愕，里長與里民認為，東門市場既處黃金地段，理應善用基地最大效益。
洪婉臻說，在今年10月2日召集原規畫使用單位舉行大型協調會議，仍呼籲市府至少蓋到11層，同時，也因應捷運人潮導入市場，也要求相關局處共同評估施作與東門站「聯通道」的可行性。
洪婉臻認為，東門市場改建案意義重大，這不僅僅是一座市場，更是一個多元複合空間，讓旅客願意停留，更要讓在地居民以此為榮。
北市府表示，當初改為9層是建蔽率有增加，因此整體樓層面積沒有變。市場處說，東門市場預計於115年5月開始拆除，刻辦理東門市場勞務發包，預計119年完工。目前規畫為地上9層、地下4層樓建物，1至2層樓為市場使用、3到5層樓為公部門空間，6至9層樓為商業空間，地下1至4層樓停車使用。
針對東門市場改建樓層規畫，市場處表示，已由議員提案，並經114年10月15日的定期大會交付財建委員會審查，市場處將於依法行政前提下，審慎評估增加樓層高度及設置連通道可行性。
另外，市場處也說，將與捷運局與工務局研議東門市場與鄰近捷運或地下道連通事宜，另外東門市場改建案目前已以土地最適利用，兼顧東門市場攤商、地方及市政需求、未來商業發展空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言