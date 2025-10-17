快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

聽新聞
0:00 / 0:00

東門市場115年改建…14層卻縮水到9層 議員籲北市府重新評估

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
位處捷運東門站和永康商圈的東門市場，近年朝市場處原址自建，未來提供市場及住宅空間。記者邱書昱／攝影
位處捷運東門站和永康商圈的東門市場，近年朝市場處原址自建，未來提供市場及住宅空間。記者邱書昱／攝影

台北市東門市場將於民國115年5月拆除，預計119年新大樓完工。不過，北市議員洪婉臻近期接到民眾反映，原本大樓要蓋14層樓卻縮水到9層，呼籲市府要重新評估，善用基地我最大效益。北市府回應，主要是建蔽率有增加，整體樓層面積沒有變，會再評估可行性。

位處捷運東門站和永康商圈的東門市場，興建於民國17年，到78年改建為鐵皮屋，販售生鮮、米粉湯及燒臘等店，但建物年久，因此近年朝市場處原址自建，未來提供市場及住宅空間。

不過，洪婉臻指，柯文哲市長時期的107年，都發局即規畫興建地上14層、地下5層的大樓，充分利用精華地段的建築容積。但近期卻突然接到里長通知，14層樓要縮水至9層，地方相當錯愕，里長與里民認為，東門市場既處黃金地段，理應善用基地最大效益。

洪婉臻說，在今年10月2日召集原規畫使用單位舉行大型協調會議，仍呼籲市府至少蓋到11層，同時，也因應捷運人潮導入市場，也要求相關局處共同評估施作與東門站「聯通道」的可行性。

洪婉臻認為，東門市場改建案意義重大，這不僅僅是一座市場，更是一個多元複合空間，讓旅客願意停留，更要讓在地居民以此為榮。

北市府表示，當初改為9層是建蔽率有增加，因此整體樓層面積沒有變。市場處說，東門市場預計於115年5月開始拆除，刻辦理東門市場勞務發包，預計119年完工。目前規畫為地上9層、地下4層樓建物，1至2層樓為市場使用、3到5層樓為公部門空間，6至9層樓為商業空間，地下1至4層樓停車使用。

針對東門市場改建樓層規畫，市場處表示，已由議員提案，並經114年10月15日的定期大會交付財建委員會審查，市場處將於依法行政前提下，審慎評估增加樓層高度及設置連通道可行性。

另外，市場處也說，將與捷運局與工務局研議東門市場與鄰近捷運或地下道連通事宜，另外東門市場改建案目前已以土地最適利用，兼顧東門市場攤商、地方及市政需求、未來商業發展空間。

東門市長內部老舊，但仍有不少美食攤商。記者邱書昱／攝影
東門市長內部老舊，但仍有不少美食攤商。記者邱書昱／攝影

改建案 永康商圈

延伸閱讀

新壽動土…林維俊：一起留下輝達 北市府指未實質開工

台新新光金：希望留下輝達 沒想過要從北市拿一毛錢

雙城論壇仍卡關？北市府：希望今年舉辦「等MOU內容確認」

央廣五星旗駭客案 議員爆：廠商也曾承包北市網站建置

相關新聞

翡翠水庫曾裝滿泥水？翡管局急澄清：從未出現過

針對昨天有媒體報導「翡翠水庫曾裝滿泥水？烏來攔砂大壩重建守護翡翠水庫」，台北翡翠水庫管理局今澄清指出，翡翠水庫自啟用以來...

「一人顧7500盞路燈」 王欣儀曝：全北市巡視員僅24人

北市府推動智慧城市，但近來頻傳「缺工」人力吃緊。北市議員王欣儀指出，目前全市路燈巡視與修繕管理員，只有24人，路燈卻有1...

散盡1700萬治罕病…悲靠食物銀行救助 社福團體發現3成是邊緣戶

社會角落存在許多因身分條件不符合政府補助的弱勢家庭，他們被稱為「邊緣戶」，原持有房屋的一對母女，卻因女兒罹患罕病，花費1...

完善新莊防洪韌性 塔寮坑二抽水站工程今動工

為強化新莊地區防洪韌性，新北市水利局今啟動「塔寮坑二抽水站自動化」工程，預計2026年6月完工。市長侯友宜今致詞表示，新...

東門市場115年改建…14層卻縮水到9層 議員籲北市府重新評估

台北市東門市場將於民國115年5月拆除，預計119年新大樓完工。不過，北市議員洪婉臻近期接到民眾反映，原本大樓要蓋14層...

新北厚德國小海砂校舍 啟動拆除重建

海砂校舍重生再添一例！新北三重區厚德國小昨辦「和平樓拆除重建工程」啟動，市府投入14億元採先拆後建方式，拆除經鑑定為氯離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。