東門市場115年改建…14層卻縮水到9層 議員籲北市府重新評估

台北市東門市場將於民國115年5月拆除，預計119年新大樓完工。不過，北市議員洪婉臻近期接到民眾反映，原本大樓要蓋14層樓卻縮水到9層，呼籲市府要重新評估，善用基地我最大效益。北市府回應，主要是建蔽率有增加，整體樓層面積沒有變，會再評估可行性。

位處捷運東門站和永康商圈的東門市場，興建於民國17年，到78年改建為鐵皮屋，販售生鮮、米粉湯及燒臘等店，但建物年久，因此近年朝市場處原址自建，未來提供市場及住宅空間。

不過，洪婉臻指，柯文哲市長時期的107年，都發局即規畫興建地上14層、地下5層的大樓，充分利用精華地段的建築容積。但近期卻突然接到里長通知，14層樓要縮水至9層，地方相當錯愕，里長與里民認為，東門市場既處黃金地段，理應善用基地最大效益。

洪婉臻說，在今年10月2日召集原規畫使用單位舉行大型協調會議，仍呼籲市府至少蓋到11層，同時，也因應捷運人潮導入市場，也要求相關局處共同評估施作與東門站「聯通道」的可行性。

洪婉臻認為，東門市場改建案意義重大，這不僅僅是一座市場，更是一個多元複合空間，讓旅客願意停留，更要讓在地居民以此為榮。

北市府表示，當初改為9層是建蔽率有增加，因此整體樓層面積沒有變。市場處說，東門市場預計於115年5月開始拆除，刻辦理東門市場勞務發包，預計119年完工。目前規畫為地上9層、地下4層樓建物，1至2層樓為市場使用、3到5層樓為公部門空間，6至9層樓為商業空間，地下1至4層樓停車使用。

針對東門市場改建樓層規畫，市場處表示，已由議員提案，並經114年10月15日的定期大會交付財建委員會審查，市場處將於依法行政前提下，審慎評估增加樓層高度及設置連通道可行性。