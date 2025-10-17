聽新聞
林口輕軌納優先路網 擬試辦先導公車培養客源

聯合報／ 記者葉德正陳俊智／連線報導
林口輕軌X型路網示意圖。圖／新北捷運局提供
林口輕軌X型路網示意圖。圖／新北捷運局提供

1200通勤月票上線後桃園機場捷運運量大增，地方期盼的林口輕軌運量達優先路廊條件，新北市府提報林口輕軌列優先路網獲交通部同意，新北與桃園正討論與桃園長庚線銜接合作與介面檢討，傾向由桃園主責展開可行性研究。

地方民代指，規畫過程曠日廢時，應先試辦先導公車培養客源，新北交通局允研議。

軌道建設列為優先路網才有機會進一步展開可行性研究，運量達每公里6000人次可規畫中運量捷運，每公里達3500人次可規畫輕軌，林口輕軌在通勤月票助攻下達輕軌運量門檻，新北7月3日向交通部提報新北捷運整體路網進版報告，將林口輕軌提升為新北捷運路網優先推動路廊，今年9月9日獲交通部原則同意。

林口輕軌後續可能交由桃園主責，新北議員李宇翔認為，林口輕軌不能太被動依賴桃園政府；捷運局長李政安指出，該捷運路線牽涉跨縣市合作，沒有誰主導、誰被動，新北會持續參與推動過程

關於桃園長庚線路線，初步規畫起自桃園萬壽路二段，行經長壽路及忠義路，終點銜接機場捷運，長度約13公里。

桃園捷運工程局昨赴議會工作報告，指串聯桃園、龜山和新北林口輕軌的捷運長庚線（銀線）今年3月啟動可行性研究，4月起陸續辦現勘與協調會，現正辦理期中報告審查，預計明年報交通部審議。

