聽新聞
0:00 / 0:00
爆央廣案廠商也有北市府標案 議員盼清查
國營媒體中央廣播電台日前被駭客入侵，首頁版頭被放大陸五星旗，引發國安疑慮，北市議員昨曝，涉案廠商曾得標市府建管處、文化局標案，要求兩周內全面清查。資訊局指出，標案要求不得有涉中國大陸背景廠商，但該廠商非經濟部投審司認定的陸資來台投資事業。
民進黨議員洪婉臻昨在財建委員會質詢表示，這次涉入央廣五星旗案的廠商，同時在中央、地方都有得標其他的機關標案，北市府的標案包括網站服務開發、資料庫改版維護標案等，有些網站有訂場地功能，有的涉及個資，得標金額從幾十萬到百萬不等。
她質疑，央廣網站駭入事件疑非單一個案，而是對地方政府資安防線的警訊，要求資訊局立即查清廠商是否有中國大陸背景或跨境製作行為，提出具體應對計畫。
資訊局長趙世隆表示，北市府的標案，有要求不得有涉及中國大陸背景的廠商，據側面了解，該案目前檢方提列主要嫌疑人包含央廣員工等，均為台灣人，該廠商也非經濟部投審司認定的陸資來台投資事業，會在兩周內向議員提出報告，並且提出資安相關精進。
趙世隆說，北市府資安是以「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」為原則，絕不心存僥倖，資安即國安，中央與地方的資安聯防有綿密串聯網路，市府並未獲得央廣案情資共享，應屬單一事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言