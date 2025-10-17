聽新聞
都更海砂屋擬暫緩開罰 新北民代：要以安全為前提

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市工務局正研議針對進入都更程序的海砂屋採「暫緩開罰」措施，預計10月下旬再與公會討論細節，盼在安全與民眾權益間取得平衡。圖／新北市都更處提供
新北市工務局正研議針對進入都更程序的海砂屋採「暫緩開罰」措施，預計10月下旬再與公會討論細節，盼在安全與民眾權益間取得平衡。圖／新北市都更處提供

新北工務局研議對進入都市更新程序的海砂屋，採「暫緩開罰」機制，兼顧安全與民眾搬遷困難。民代認為，暫緩開罰政策雖能兼顧現實困境與都更整合時間壓力，仍須以居住安全為前提，避免政策成為放任危樓的理由。

工務局長馮兆麟說，目前政策仍在討論階段，9月已與相關公會初步交換意見，預計10月下旬再開會，針對分類標準與執行細節進一步討論。

馮兆麟強調，具結構危險的建物仍會要求先行修復至安全狀態，如何明確區分危險程度，仍需與專業團體共同研議。

議員王威元指出，海砂屋結構問題嚴重，不能以「安全無虞」形容，市長侯友宜昨到厚德國小見證海砂屋拆除工程，就是提醒社會重視居住安全。他認為，工務局彈性作法可以理解，仍應以安全為首要考量，居住安全應大於居住正義。他提及，蘆洲近期接連發生海砂屋天花板掉落砸傷人等事件，問題不容忽視。

議員彭佳芸說，都更程序漫長且繁複，若要以進入都更程序為暫緩開罰依據，應先明確界定標準，是送出概要即可、還是需核定或進入權利變換階段。她建議市府設定暫緩期限，並提供搬遷協助，才能在安全與權益間取得平衡。

新北市建築師公會理事長汪俊男認為，海砂屋損壞屬不可逆狀態，重建才是根本解方。近年受缺工、缺料影響，重建進度普遍延宕，工務局提出暫緩開罰是「迫於無奈的彈性作法」，政府必須講清楚「暫緩不代表安全」，並建立明確分級標準及配套修復措施。

