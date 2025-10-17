新北厚德國小海砂校舍 啟動拆除重建

海砂校舍重生再添一例！新北三重區厚德國小昨辦「和平樓拆除重建工程」啟動，市府投入14億元採先拆後建方式，拆除經鑑定為氯離子含量過高的舊樓，在校園西側興建結合教學、運動、停車與社區共用的多功能綜合大樓，落實「校園社區化、社區校園化」。

新北市教育局說，改善中的海砂屋校舍還有3處，包括秀峰高中忠孝樓正辦理拆除重建中，預計2026年中前完工；淡水國小信義樓整建施工中，拚2027年上半年完工；漳和國中羽球館正規畫設計，預計2030年完工。

先前教育局在校舍改建補強時，導入共學共享理念。以忠孝國中為例，原校舍檢測為高氯離子建物，教育局2018年起啟動全面整建計畫，投入11.3億元經費，歷時5年，重建5棟地上4層建築，包含62間教室、活動中心、自立廚房與幼兒園空間，並設地下停車場，校園功能更多元。

市長侯友宜表示，新北今年教育預算達755億元，居全國之冠，厚德國小改建案是老舊校舍更新具體成果之一。和平樓因海砂問題受關注，如今拆除重建，未來新大樓將規畫28間教室、現代化挑高體育館與300多個地下停車位，提升學童學習環境，也回應三重地區對停車與運動空間需求。

厚德國小校長潘志忠說，和平樓1989年啟用至今歷經多次補強維修，地震後出現多處裂縫，經四大技師公會及結構技師聯合鑑定，確認有拆除必要。新大樓將設置26間普通教室與2間音樂班練習室，補足教學空間，並設有大型體育館與共構停車場，串聯校園綠廊與社區公園，讓校園成為與居民共享的生活基地。

教育局指出，和平樓拆除工程預計2026年下學期開學前完成，新綜合大樓拚2032年完工啟用。

六年級王姓學生說，師生都期待新大樓快蓋好，未來雨天能在室內體育館打球。