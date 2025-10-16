排球國手張瓈文攜手企業 贈北海岸6校180雙運動鞋

快訊

中央社／ 新北16日電

排球國手張瓈文今天與企業共同推動公益，贈送北海岸6校180雙運動鞋；也前進萬里區2所國小，教導學童打排球，並分享運動長高秘訣，鼓勵孩子們均衡飲食、天天運動，快樂成長。

新北市府體育局今天發布新聞稿表示，與太平洋建設、台灣美津濃（Mizuno）及中華民國體育運動總會，攜手舉辦公益活動，今天邀請新北中纖女子排球隊國手張瓈文參與，致贈180雙專業運動鞋給北海岸金山高中、萬里國中及萬里、大坪、大鵬、崁腳國小6所學校學生。

體育局表示，張瓈文親赴大坪國小與崁腳國小，帶領學童體驗排球運動，並以自身追夢經驗勉勵學子勇敢挑戰；學生們對其身高好奇，她笑說，「長高秘訣就是天天運動、睡飽喝牛奶」，引來現場笑聲不斷。

太平洋建設經理范明莉表示，期望藉贈鞋活動讓孩子們感受支持與關懷；群策翡翠灣飯店也響應活動，落實企業社會責任，盼讓更多學童在愛中茁壯。

台灣美津濃總經理福知真表示，以「透過運動貢獻社會」的理念支持運動賽事，榮幸提供孩童專業運動裝備，助他們無憂追夢。

中華體總副秘書長黃明強調，體育運動對於學生的身心發展非常重要，透過國手現身分享，可激勵孩子熱愛運動、養成終身習慣，促進校園運動風氣與體育發展。

