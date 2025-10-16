新北研擬「海砂屋暫緩開罰」 議員籲兼顧安全及彈性

新北市工務局正研議針對進入都市更新程序的海砂屋，採「暫緩開罰」機制，以兼顧安全與民眾搬遷困難。地方民代普遍認為，「暫緩開罰」政策雖能兼顧現實困境與都更整合時間壓力，但仍須以居住安全為前提，避免政策成為放任危樓的理由，確保「暫緩不等於安全」。

工務局長馮兆麟表示，目前政策仍在討論階段，9月已與公會初步交換意見，預計10月下旬再次召開會議，針對分類標準與執行細節進一步討論。他強調，具結構危險的建物仍會要求先行修復至安全狀態，但如何明確區分危險程度，仍需與專業團體共同研議。

新北市議員王威元指出，海砂屋結構問題嚴重，不能以「安全無虞」形容，市長侯友宜今到厚德國小見證海砂屋拆除工程，就是提醒社會重視居住安全。他認為，工務局的彈性作法可以理解，但仍應以安全為首要考量，「居住安全應大於居住正義」。他並提及，蘆洲近期接連發生海砂屋天花板掉落砸傷少年、磁磚脫落險砸騎士等事件，證明問題不容忽視。

新北市議員彭佳芸則指出，都更程序漫長且繁複，若要以進入都更程序為暫緩開罰依據，應先明確界定標準，例如是送出概要即可、還是需核定或進入權利變換階段。她建議市府設定暫緩期限，並提供搬遷協助，才能在安全與權益間取得平衡。

新北市建築師公會理事長汪俊男認為，海砂屋損壞屬「不可逆」狀態，重建才是根本解方。近年受缺工、缺料影響，重建進度普遍延宕，工務局提出暫緩開罰是「迫於無奈的彈性作法」，但政府必須講清楚「暫緩不代表安全」，並建立明確分級標準及配套修復措施。