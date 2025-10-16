快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

聽新聞
0:00 / 0:00

新北氣候變遷自治條例三讀 管委會不得拒設電動車充電樁

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
充電樁設置困難。圖為示意圖。本報資料照
充電樁設置困難。圖為示意圖。本報資料照

新北市府為達成2030年溫室氣體排放量較2005年減少30%，並在2050年實現淨零排放，制定「新北市氣候變遷因應行動自治條例」，針對能源轉型、能效提升、循環經濟、智慧運輸與韌性調適五大方針推動淨零碳，並成立氣候基金，新北市議會今天三讀通過。其中為推廣運具電動化，公寓大廈除區分所有權人決議或規約不同意，申請設置充電設備時，管委會不得拒絕。

新北市環保局長程大維指出，天氣極端異常變化日益顯著，這次自治條例通過，意味氣候變遷不再只是「呼籲」或「計畫」，而是具體的化法律為行動。

環保局表示，該自治條例共計十一章58條，內容涵蓋溫室氣體減量、建築能效提升、循環經濟、能源創新、綠色運輸及氣候調適等核心議題，條例明定本市2030年溫室氣體排放量較基準年排放量減少30%、2040年較基準年減少65%，年排放量達一定規模以上的製造業及建築物，應公開碳排資訊及落實減碳義務，並納入SDGs核心理念，秉持公平正義原則，擴大減碳參與度。

同時條文也訂有罰則，確保政策執行具延續性與約束力，如外帶與外送消費型態日益普及，包裝使用量大幅增加，相對衍生大量一次性廢棄物，為有效控管源頭減量，自治條例規定，市府指定公私場所販售內用餐飲不得提供免洗餐具，並應提供外帶消費者自備容器優惠措施，且須明確公告於場所明顯處。

環保局也說，新北市至2030年仍須再減331萬噸二氧化碳，市府已推動多項措施，包括公有建築能效提升、工業燃油退場、公車及公務機車電動化等，全力加速減碳步伐，未來將在自治條例的助益下，為市府的「淨零藍圖」裝上強力引擎，更快速地朝2050年零排放的目標前進。

程大維表示，條例明定本市中長期減量目標、碳排大戶應公開碳排資訊及落實減碳義務，並以SDGs核心理念的「不遺落任何一個人及公平正義」原則，協助脆弱群體能穩定轉型，為市民打造一個更安全、更環保的家園。

程大維表示，新北市長期深耕氣候治理，2024年溫室氣體排放量已較2005年基準年減少12.7%，提前達成2025年階段減量目標12%，本次自治條例通過，新北從政策藍圖正式進入制度落實的新階段，未來將持續滾動修正與補強相關配套措施，加速推進本條例各項政策目標，並廣納公民參與及專業意見。

近年電動車是國際趨勢，充電車位卻嚴重不足，雖然各單位都有補助社區申設電動車充電裝置，但因涉及大樓配電，需經管委會或區分所有權人同意，申請設置困難重重。

這次自治條例中明訂為推廣運具電動化，公寓大廈除區分所有權人決議或規約不同意，申請設置充電設備時，管委會不得拒絕。

新北市議員黃淑君指出，新北市至今仍有不少社區沒有成立管委會，如果民眾有裝設需求，誰可以決定到底可不可以裝設？

程大維表示，因為設置需經區全會通過，沒有成立管委會，建物屬於區分所有權人共有，就不能申請。

法條也在討論過程，被不少議員點出很多內容要另外訂定，如購物用塑膠袋樣式、規格都還要市府另行公告，有空白授權過多之虞，環保局也允諾相關公告都會再送議會備查。

新北市議會今天三讀通過新北市氣候變遷因應行動自治條例。記者葉德正／攝影
新北市議會今天三讀通過新北市氣候變遷因應行動自治條例。記者葉德正／攝影

電動 管委會

延伸閱讀

隋棠豪宅管委會糾紛鬧上法院 最新進度曝「這1事最重要」

美國電動車退燒 加拿大、英國、歐盟紛紛跟進

新北特搜馳援花蓮救災7天返隊 展現同島一命

回應市民關切 新北環保局設氣候變遷中心及職安科

相關新聞

新北氣候變遷自治條例三讀 管委會不得拒設電動車充電樁

新北市府為達成2030年溫室氣體排放量較2005年減少30%，並在2050年實現淨零排放，制定「新北市氣候變遷因應行動自...

木造建築的低碳世代巡迴展 顛覆印象呈現木建築永續力

為了響應深耕永續理念，將捷金鬱金香酒店攜手臺灣新式木構造推廣團隊Timberize Taiwan，由財團法人九典建築文化藝術基金會、國立臺灣科技大學建築系友會、淡江大學建築學系主辦「木造建築的低碳世代SML」巡迴展，於滬尾故事館舉辦2025年最終場展覽。

新北汐止區公所攜手民間 簽署「山徑守護者」備忘錄

汐止好山好水，步道就有15條，如何讓美麗的山林環境永續，今(16)日汐止區公所與7家民間協會團體，簽署「汐止山徑守護者」合作備忘錄，希望透過公私力量的結合，一起擔起山林守護者，在步道所在地里辦公處共同見證下，象徵公私協力正式啟動。

新北瑞芳區公所獲愛心捐款 攜手強化社會安全網

在充滿溫情與關懷的氛圍中，新北市瑞芳區公所今(16)日接受寶春社會福利慈善事業基金會愛心捐贈20萬元，專款用於瑞芳區弱勢兒童、少年及家庭的急難救助，為在地建構更完善的社會支持系統，攜手打造堅實的社會安全網。

新北研擬「海砂屋暫緩開罰」 議員籲兼顧安全及彈性

新北市工務局正研議針對進入都市更新程序的海砂屋，採「暫緩開罰」機制，以兼顧安全與民眾搬遷困難。地方民代普遍認為，「暫緩開...

汽車駛入人行道惹民怨 北流設反光車阻兼顧夜間安全

台北流行音樂中心整體步行空間舒適，不管是有演唱會的假日或平日，都會有人行經，不過，卻有民眾發現，近期汽車會停在人行道上方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。