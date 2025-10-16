新北氣候變遷自治條例三讀 管委會不得拒設電動車充電樁

新北市府為達成2030年溫室氣體排放量較2005年減少30%，並在2050年實現淨零排放，制定「新北市氣候變遷因應行動自治條例」，針對能源轉型、能效提升、循環經濟、智慧運輸與韌性調適五大方針推動淨零碳，並成立氣候基金，新北市議會今天三讀通過。其中為推廣運具電動化，公寓大廈除區分所有權人決議或規約不同意，申請設置充電設備時，管委會不得拒絕。

新北市環保局長程大維指出，天氣極端異常變化日益顯著，這次自治條例通過，意味氣候變遷不再只是「呼籲」或「計畫」，而是具體的化法律為行動。

環保局表示，該自治條例共計十一章58條，內容涵蓋溫室氣體減量、建築能效提升、循環經濟、能源創新、綠色運輸及氣候調適等核心議題，條例明定本市2030年溫室氣體排放量較基準年排放量減少30%、2040年較基準年減少65%，年排放量達一定規模以上的製造業及建築物，應公開碳排資訊及落實減碳義務，並納入SDGs核心理念，秉持公平正義原則，擴大減碳參與度。

同時條文也訂有罰則，確保政策執行具延續性與約束力，如外帶與外送消費型態日益普及，包裝使用量大幅增加，相對衍生大量一次性廢棄物，為有效控管源頭減量，自治條例規定，市府指定公私場所販售內用餐飲不得提供免洗餐具，並應提供外帶消費者自備容器優惠措施，且須明確公告於場所明顯處。

環保局也說，新北市至2030年仍須再減331萬噸二氧化碳，市府已推動多項措施，包括公有建築能效提升、工業燃油退場、公車及公務機車電動化等，全力加速減碳步伐，未來將在自治條例的助益下，為市府的「淨零藍圖」裝上強力引擎，更快速地朝2050年零排放的目標前進。

程大維表示，條例明定本市中長期減量目標、碳排大戶應公開碳排資訊及落實減碳義務，並以SDGs核心理念的「不遺落任何一個人及公平正義」原則，協助脆弱群體能穩定轉型，為市民打造一個更安全、更環保的家園。

程大維表示，新北市長期深耕氣候治理，2024年溫室氣體排放量已較2005年基準年減少12.7%，提前達成2025年階段減量目標12%，本次自治條例通過，新北從政策藍圖正式進入制度落實的新階段，未來將持續滾動修正與補強相關配套措施，加速推進本條例各項政策目標，並廣納公民參與及專業意見。

近年電動車是國際趨勢，充電車位卻嚴重不足，雖然各單位都有補助社區申設電動車充電裝置，但因涉及大樓配電，需經管委會或區分所有權人同意，申請設置困難重重。

這次自治條例中明訂為推廣運具電動化，公寓大廈除區分所有權人決議或規約不同意，申請設置充電設備時，管委會不得拒絕。

新北市議員黃淑君指出，新北市至今仍有不少社區沒有成立管委會，如果民眾有裝設需求，誰可以決定到底可不可以裝設？

程大維表示，因為設置需經區全會通過，沒有成立管委會，建物屬於區分所有權人共有，就不能申請。