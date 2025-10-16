木造建築的低碳世代巡迴展 顛覆印象呈現木建築永續力

為了響應深耕永續理念，將捷金鬱金香酒店攜手臺灣新式木構造推廣團隊Timberize Taiwan，由財團法人九典建築文化藝術基金會、國立臺灣科技大學建築系友會、淡江大學建築學系主辦「木造建築的低碳世代SML」巡迴展，於滬尾故事館舉辦2025年最終場展覽。

這次展覽，透過模型、工法與材料的展示，向大眾傳達木造建築在固碳與循環經濟方面的卓越貢獻，其中的亮點包括了，木材在生長過程中會吸收二氧化碳並將其鎖定，是天然的固碳高手，這次展覽深入淺出介紹新式木構造的技術與應用，顛覆大眾對傳統木屋的印象，呈現現代木建築在永續環保上的驚人潛力。

除了木構造外，將捷金鬱金香酒店本身即為鑽石級綠建築與金級環保旅館。展覽期間，園區也同步展示如何將木料循環再利用，製成精緻家具與生活用品，呼應低碳世代的循環經濟理念，民眾不僅能透過展覽認識木構造知識，更能在結合生態綠意的滬尾藝文休閒園區中，親身體驗永續生活的美好，引領民眾從休閒旅遊中認識低碳新生活，共同迎向永續綠色的未來。