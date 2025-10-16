快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

聽新聞
0:00 / 0:00

木造建築的低碳世代巡迴展 顛覆印象呈現木建築永續力

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
展覽透過模型、工法與材料的展示，向大眾傳達木造建築在固碳與循環經濟方面的卓越貢獻。 圖／紅樹林有線電視提供
展覽透過模型、工法與材料的展示，向大眾傳達木造建築在固碳與循環經濟方面的卓越貢獻。 圖／紅樹林有線電視提供

為了響應深耕永續理念，將捷金鬱金香酒店攜手臺灣新式木構造推廣團隊Timberize Taiwan，由財團法人九典建築文化藝術基金會、國立臺灣科技大學建築系友會、淡江大學建築學系主辦「木造建築的低碳世代SML」巡迴展，於滬尾故事館舉辦2025年最終場展覽。

這次展覽，透過模型、工法與材料的展示，向大眾傳達木造建築在固碳與循環經濟方面的卓越貢獻，其中的亮點包括了，木材在生長過程中會吸收二氧化碳並將其鎖定，是天然的固碳高手，這次展覽深入淺出介紹新式木構造的技術與應用，顛覆大眾對傳統木屋的印象，呈現現代木建築在永續環保上的驚人潛力。

除了木構造外，將捷金鬱金香酒店本身即為鑽石級綠建築與金級環保旅館。展覽期間，園區也同步展示如何將木料循環再利用，製成精緻家具與生活用品，呼應低碳世代的循環經濟理念，民眾不僅能透過展覽認識木構造知識，更能在結合生態綠意的滬尾藝文休閒園區中，親身體驗永續生活的美好，引領民眾從休閒旅遊中認識低碳新生活，共同迎向永續綠色的未來。

綠建築 永續 低碳

延伸閱讀

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

台南公共運輸處布達新任交通幹部 打造智慧、低碳、人本運輸環境

00922不只看市值…剔除虧損、納入低碳！繳出半年報酬率28％亮眼成績單

相關新聞

新北氣候變遷自治條例三讀 管委會不得拒設電動車充電樁

新北市府為達成2030年溫室氣體排放量較2005年減少30%，並在2050年實現淨零排放，制定「新北市氣候變遷因應行動自...

木造建築的低碳世代巡迴展 顛覆印象呈現木建築永續力

為了響應深耕永續理念，將捷金鬱金香酒店攜手臺灣新式木構造推廣團隊Timberize Taiwan，由財團法人九典建築文化藝術基金會、國立臺灣科技大學建築系友會、淡江大學建築學系主辦「木造建築的低碳世代SML」巡迴展，於滬尾故事館舉辦2025年最終場展覽。

新北汐止區公所攜手民間 簽署「山徑守護者」備忘錄

汐止好山好水，步道就有15條，如何讓美麗的山林環境永續，今(16)日汐止區公所與7家民間協會團體，簽署「汐止山徑守護者」合作備忘錄，希望透過公私力量的結合，一起擔起山林守護者，在步道所在地里辦公處共同見證下，象徵公私協力正式啟動。

新北瑞芳區公所獲愛心捐款 攜手強化社會安全網

在充滿溫情與關懷的氛圍中，新北市瑞芳區公所今(16)日接受寶春社會福利慈善事業基金會愛心捐贈20萬元，專款用於瑞芳區弱勢兒童、少年及家庭的急難救助，為在地建構更完善的社會支持系統，攜手打造堅實的社會安全網。

新北研擬「海砂屋暫緩開罰」 議員籲兼顧安全及彈性

新北市工務局正研議針對進入都市更新程序的海砂屋，採「暫緩開罰」機制，以兼顧安全與民眾搬遷困難。地方民代普遍認為，「暫緩開...

汽車駛入人行道惹民怨 北流設反光車阻兼顧夜間安全

台北流行音樂中心整體步行空間舒適，不管是有演唱會的假日或平日，都會有人行經，不過，卻有民眾發現，近期汽車會停在人行道上方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。