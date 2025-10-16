新北汐止區公所攜手民間 簽署「山徑守護者」備忘錄

汐止好山好水，步道就有15條，如何讓美麗的山林環境永續，今(16)日汐止區公所與7家民間協會團體，簽署「汐止山徑守護者」合作備忘錄，希望透過公私力量的結合，一起擔起山林守護者，在步道所在地里辦公處共同見證下，象徵公私協力正式啟動。

新北市汐止區公所山徑守護者合作備忘錄簽署儀式在公所2樓藝文走廊舉行，「山徑守護者」結合在地登山協會及社團力量，建立步道巡查與即時通報機制，在公部門力量有限，希望攜手民間團體，在登山行程中自主巡查並回報狀況，公所則提供行政支援與物資協助，共同提升步道安全與維護效率，並推廣「無痕山林」理念。

汐止區有15條步道，也有雙北第一大湖金龍湖，還有翠湖、夢湖，以及這幾年很熱門的姜子寮等自然美景，汐止區公所發起山林守護，和中華民國山岳協會、中華民國自然步道協會、中華民國荒野保護協會、汐止區戶外登山協會等7家民間協會團體簽署「汐止山徑守護者」合作備忘錄，公私協力要讓汐止區好山好水的美麗環境能夠永續。

林慶豐區長表示，汐止擁有山林、溪流與多樣生態資源，「山徑守護者」將作為基礎，未來將逐步拓展為「水返腳永續生態平台」，納入山徑、水域、公園與老街等場域，並結合地方創生策略爭取更多資源，攜手市民及民間夥伴守護珍貴自然資產，共同打造山水共榮的永續家園。

中華民國山岳協會理事長黃楩楠提到，步道是人走出來的，如果沒有人去走的話，步道很容易荒廢掉，山林這麼漂亮，如果沒有去走去維護，很可惜，所以一定要去走步道，一邊做步道維護步道的志工，這是登山者最光榮的一部分，另外，因為登山難免會有意外閃失，就會發生山難事件，希望所有的登山社團來維護步道以外，對於登山教育的推廣也很重要，目前來說推廣了登山地圖，只要掃QR-CODE，就能知道走那條路線就能走得很好又安全。