新北瑞芳區公所獲愛心捐款 攜手強化社會安全網

在充滿溫情與關懷的氛圍中，新北市瑞芳區公所今(16)日接受寶春社會福利慈善事業基金會愛心捐贈20萬元，專款用於瑞芳區弱勢兒童、少年及家庭的急難救助，為在地建構更完善的社會支持系統，攜手打造堅實的社會安全網。

此次捐贈由寶春基金會執行長陳婷婷親自率領團隊到訪區公所，由瑞芳區長楊勝閔代表受贈，並致贈感謝狀，場面溫馨且莊重。區長楊勝閔感謝基金會將愛心落實在地，為急需協助的家庭帶來希望與力量。

寶春基金會執行長陳婷婷表示，寶春基金會長期關注弱勢族群，期盼透過此次捐款發揮拋磚引玉的效應，喚起更多企業與社會大眾投入公益行動，讓愛持續傳遞與擴散。她肯定瑞芳區公所對社會福利工作的用心，並期待未來持續深化合作，共同守護每一個需要被看見的家庭與孩子。

瑞芳區長楊勝閔指出，此筆善款將成為推動急難救助服務的重要資源，當家庭或兒少遭逢突發困境時，能及時提供援助，幫助他們度過難關。他特別感謝寶春基金會的愛心與實質支持，不僅為弱勢族群帶來即時幫助，也傳遞了社會的溫暖與正向力量。區公所將妥善運用每一分資源，確保善款發揮最大效益，讓需要幫助的家庭不被遺漏。

寶春基金會的善舉展現企業與非營利組織積極實踐社會責任的精神，以實際行動守護社會的每一個角落。未來，瑞芳區公所也將持續與各界愛心夥伴攜手合作，積極爭取更多公益資源，深化在地關懷，共同編織更緊密且溫暖的社會安全網。