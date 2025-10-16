快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

汽車駛入人行道惹民怨 北流設反光車阻兼顧夜間安全

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北流在路口處加裝反光貼紙的車阻。圖／台北流行音樂中心提供
北流在路口處加裝反光貼紙的車阻。圖／台北流行音樂中心提供

台北流行音樂中心整體步行空間舒適，不管是有演唱會的假日或平日，都會有人行經，不過，卻有民眾發現，近期汽車會停在人行道上方，導致行走時需要閃避，甚至破壞了人行道的鋪面。北流裝設反光貼紙的車阻，提醒行人注意的效果，也兼顧日夜園區安全。

北流表示，園區時常辦理多項活動，人潮眾多，且日常也有許多親子遊客到北流園區散步及運動，但長期發現有外送機車、汽車等，危險駛上人行磚區，除了造成園區地磚受損，車輛進入徒步區也造成行人安全的隱憂。

北流說，經過多方評估後為維護行人安全，在道路周圍的行人徒步區範圍內，規畫安裝含反光條的移動式車阻，以防止違規事項再度發生。

同時，車阻間也保留1.5公尺寬度，方便無障礙載具者出入，以及使用自行車道的朋友通行，同時在夜間也具有提醒用路人注意路口效果。

北流在路口處加裝反光貼紙的車阻。圖／台北流行音樂中心提供
北流在路口處加裝反光貼紙的車阻。圖／台北流行音樂中心提供

人行道 行人 台北流行音樂中心

延伸閱讀

BLACKPINK重返高雄 高捷備加班車、行李寄放

彰化二林中科園區挖洞被倒亂百噸營建廢棄物 11人起訴求重刑

台南守護綠色脈絡 永康砲校創意園區保留2700棵喬木

中山高阻斷汐止南北向交通…同興路闢地下道紓解車潮 為汐東捷運打底

相關新聞

雙城論壇仍卡關？北市府：希望今年舉辦「等MOU內容確認」

台北與上海「雙城論壇」原定9月底舉行，臨行前突然喊卡。北市民政委員會上午討論時，對於雙城論壇是否能舉辦？北市秘書長李泰興...

汽車駛入人行道惹民怨 北流設反光車阻兼顧夜間安全

台北流行音樂中心整體步行空間舒適，不管是有演唱會的假日或平日，都會有人行經，不過，卻有民眾發現，近期汽車會停在人行道上方...

天母萬聖節10/24登場 匯聚三大百貨、《牠》聯名打造搞鬼樂園

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】 由臺北市商業處輔導台北市天母商圈發展協會辦理的天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華10/24起連續兩天正式開張，從街頭踩街惡作劇到主場園區沉浸體驗，號召全民一起變裝搞鬼、搗蛋出

2025鶯歌嘉年華10月18日登場 雙主場域展現陶藝魅力與地方創生

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】 鶯歌地區秋季最受矚目的陶藝活動「2025鶯歌嘉年華」將於10月18日至19日盛大登場！活動以「小鎮尋寶．老街開倉中」為主軸，串聯鶯歌陶瓷老街與鶯歌88人文百貨雙主場域，

新北今年最大就博會將在三重登場 3500個職缺…有薪資上看75K

美國關稅對台灣產業帶來的挑戰，基北北桃四市啟動「四城同行．韌性升級」系列活動，新北勞工局18日（周六）上午10時至下午3...

斜槓演歌仔戲 新北議員笑：問政從從容容演戲匆匆忙忙

一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，議員劉美芳演出超過10年，從生手變達人，她笑稱，議員問政質詢表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。