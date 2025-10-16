汽車駛入人行道惹民怨 北流設反光車阻兼顧夜間安全
台北流行音樂中心整體步行空間舒適，不管是有演唱會的假日或平日，都會有人行經，不過，卻有民眾發現，近期汽車會停在人行道上方，導致行走時需要閃避，甚至破壞了人行道的鋪面。北流裝設反光貼紙的車阻，提醒行人注意的效果，也兼顧日夜園區安全。
北流表示，園區時常辦理多項活動，人潮眾多，且日常也有許多親子遊客到北流園區散步及運動，但長期發現有外送機車、汽車等，危險駛上人行磚區，除了造成園區地磚受損，車輛進入徒步區也造成行人安全的隱憂。
北流說，經過多方評估後為維護行人安全，在道路周圍的行人徒步區範圍內，規畫安裝含反光條的移動式車阻，以防止違規事項再度發生。
同時，車阻間也保留1.5公尺寬度，方便無障礙載具者出入，以及使用自行車道的朋友通行，同時在夜間也具有提醒用路人注意路口效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言