天母萬聖節10/24登場 匯聚三大百貨、《牠》聯名打造搞鬼樂園

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】

由臺北市商業處輔導台北市天母商圈發展協會辦理的天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華10/24起連續兩天正式開張，從街頭踩街惡作劇到主場園區沉浸體驗，號召全民一起變裝搞鬼、搗蛋出巡。今年活動再升級，串連三大百貨推出限量南瓜桶、小朋友最愛人氣角色現身助陣，更首度與HBO Max攜手合作，結合年度重磅影集《牠：歡迎來到德利鎮》，打造專屬驚悚場景，紅氣球與恐怖氛圍將接管天母運動公園及周邊街頭！不論是萌系裝扮還是驚嚇系變身，都能在這場最具話題的萬聖節盛會中，玩得過癮、鬧得精彩！

臺北市商業處表示，「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」為天母地區年度最具代表性的特色活動，已發展成為每年超過30萬人潮共襄盛舉的萬聖盛會，展現商圈深厚的人氣與地方活力。活動由在地商家、百貨業者與品牌企業攜手打造，不僅為商圈注入可觀買氣，也為市民與旅客帶來充滿創意與歡樂的節慶體驗。天母商圈向來以國際化、多元風格著稱，街區融合異國風情與悠閒生活步調，成為台北最具特色的都會生活場域之一，也讓萬聖節這樣的西洋節慶在此自然發酵，形成獨樹一幟的在地文化盛事。隨著國內扮裝文化逐漸普及，每年都有大量熱愛變裝的角色扮演者踴躍參與，營造出宛如置身國外的濃厚萬聖節氛圍，讓大人小孩都能在天母找到屬於自己的節日樂趣。

兩日活動接力登場 「牠」影集聯名與踩街搞鬼熱鬧開場

台北市天母商圈發展協會唐笛理事長表示，萬聖節前夕最受矚目的「百鬼夜行 戲弄頭家娘」將於10/24晚間熱鬧展開，號召大小妖怪齊聚天母街頭搞鬼搗蛋，一路沿著忠誠路展開趣味踩街惡作劇。今年更與HBO Max跨界合作，聯手即將上線的原創影集《牠：歡迎來到德利鎮》。

