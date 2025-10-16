2025鶯歌嘉年華10月18日登場 雙主場域展現陶藝魅力與地方創生

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】

鶯歌地區秋季最受矚目的陶藝活動「2025鶯歌嘉年華」將於10月18日至19日盛大登場！活動以「小鎮尋寶．老街開倉中」為主軸，串聯鶯歌陶瓷老街與鶯歌88人文百貨雙主場域，邀集百家在地店家、陶藝品牌與美食餐車，共同打造鶯歌老街同慶氛圍。

經發局表示，今年鶯歌嘉年華分別在鶯歌陶瓷老街及鶯歌88人文百貨，兩大場域熱鬧登場。陶瓷老街推出小鎮尋寶探店任務，邀集百家老街店家共同推出優惠特賣專區，集滿三區域活動印章還可參加抽獎，現場還有美食餐車與精采舞台演出；嘉年華也首次在室內場域鶯歌88人文百貨辦理陶瓷展售會，邀請臻麟陶藝、風清堂、大廷窯、榮昌陶藝坊等在地業者聯合展售，讓民眾在鶯歌老街就可以體驗展售會的氛圍，另外還有最受小朋友喜愛的手捏陶、瓷杯彩繪等DIY體驗活動。

