雙城論壇仍卡關？北市府：希望今年舉辦「等MOU內容確認」

台北與上海「雙城論壇」原定9月底舉行，臨行前突然喊卡。北市民政委員會上午討論時，對於雙城論壇是否能舉辦？北市秘書長李泰興指出，勞動部之前對MOU有意見，前天已經發文回覆，等MOU內容確認之後，希望年底舉行，不要中斷。

市府秘書處上午在議會民政委員會工作報告，議員林珍羽指出，秘書處的報告中，雙城論壇一個字都沒有，撇開政治因素，市府還是要考量過去雙城論壇所簽的MOU還是要延續，辦雙城論壇有壓力嗎？目前進度為何？若在年底赴上海，只剩下1個多月。

李泰興表示，雙城論壇原本是9月下旬舉辦，因備忘錄中一個是「水治理」一個是職業技能培訓，勞動部擔心涉及技職派遣員工和人力仲介，認為這部分要修改，但當時雙城論壇已經快要舉辦了，如果修改，還要跟陸方協調，作業不及，所以無法在9月下旬舉辦。

李泰興表示，市府把勞動部的意見，已經回覆，前天已經發文，那如果勞動部沒有意見，就會有比較一個具體的內容，到時候市府還要再跟上海市溝通一下。

林珍羽追問，預計什麼時候舉辦呢？今年辦得了嗎？李泰興說，目前還是要先MOU內容先卻確認，之後再看看雙方的時程，畢竟市長出訪也是大事，市府會再跟上海協調。市府還是希望雙城論壇能夠舉辦，希望今年辦，不要中斷。