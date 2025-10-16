快訊

新北今年最大就博會將在三重登場 3500個職缺…有薪資上看75K

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北勞工局18日(星期六)上午10時至下午3時，將在三重綜合體育館辦理「新北市就業博覽會」。圖／新北市勞工局提供
美國關稅對台灣產業帶來的挑戰，基北北桃四市啟動「四城同行．韌性升級」系列活動，新北勞工局18日（周六）上午10時至下午3時，將在三重綜合體育館辦理「新北市就業博覽會」，現場廣邀各類型廠商包含台灣卓勒、盛源精密、裕源紡織、欣興電子、德麥食品、星巴克、路易莎、鼎泰豐、海底撈火鍋、王品餐飲等70家廠商參與，提供超過3500個工作機會，大樹醫藥徵門市藥師，月薪上看75K月薪。

勞工局長陳瑞嘉表示，基隆市、新北市、台北市與桃園市皆為出口導向比例高的都會區，關稅政策勢必對地方經濟造成衝擊，更連帶影響到勞工生計。

陳瑞嘉說，今年4月四縣市合作交流平台會議在勞政面向達成合作策略，即時掌握產業脈動與在地勞工需求，讓企業找到好人才、勞工找到好工作，提升整體就業率，協助企業、求職者在關稅的逆境中創造雙贏局面，為大家一致努力的方向。

就服處表示，本次徵才廠商中，以旅宿餐飲業為最大宗，職缺占比4成；其次為零售量販業，職缺占比2成5，包含全家便利商店、六角王座、欣興電子等企業皆提供破百職缺搶人才。薪資方面大樹醫藥提供上看75K月薪誠徵門市藥師、鼎泰豐開出起薪62K招募料理主廚、上洋產業徵求開發工程師月薪50K起。

活動現場設有免費「職涯講座」，搭配「履歷健診」攤位，並邀請專業職涯老師為尋職民眾升級求職技能，打造專屬履歷。也提供「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」等專案諮詢，為暫離職場的婦女及中高齡求職者補充就業能量，順利重返職場再出發。

月薪 職缺

