斜槓演歌仔戲 新北議員笑：問政從從容容演戲匆匆忙忙

一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，議員劉美芳演出超過10年，從生手變達人，她笑稱，議員問政質詢表現從從容容，斜槓演戲是匆匆忙忙，能娛樂長輩，發揮老萊子效果，相當有意義。

今天上午的暖身彩排，到場的議員包括劉美芳、張嘉玲、陳家琪、呂家愷，其中陳家琪是首次參與演出，她說，演歌仔戲過程格外想念剛過世的奶奶，她奶奶生前很愛歌仔戲，能演給其他長輩看，也是一件幸福的美事。

張嘉玲說，很多長輩去年就向她預約想索票，欣賞歌仔戲是長輩很期待的事。呂家愷說，他已是第3年演出，去年2歲的兒子有去現場應援，看到他的扮相已經認不得這是爸爸。

新聞局、文化局今天攜手在國定古蹟林本源園邸定靜堂舉辦記者會，議員粉墨登場演出精采橋段，副市長朱惕之也揭曉今年演出劇碼「半幅圍裙」，邀請市民10月26日晚上7時，前往新北市政府3樓多功能集會堂看歌仔戲。

「敬老獻藝歌仔戲」深耕地方邁入第12年，為歡慶重陽佳節並傳承戲曲文化，由議員劉美芳率團，偕同張嘉玲議員、呂家愷議員及陳家琪議員華服扮相雙生雙旦，演出小段歌仔戲表演，傳統戲曲與百年古厝交織出濃厚的人文氛圍，為本屆演出揭開序幕，也吸引遊園訪客駐足觀賞，紛紛拿出手機拍攝，現場氣氛熱鬧。

朱惕之表示，府會敬老獻藝歌仔戲每年座無虛席、廣獲好評，是全台絕無僅有的府會共演活動，充分展現府會同心之精神。演出陣容精采可期，新北市議會由議長蔣根煌領銜，率副議長陳鴻源及眾多議員包含議員劉美芳、王威元、石一佑、呂家愷、宋雨蓁Nikar‧Falong、林金結、邱烽堯、張嘉玲、陳家琪、陳儀君、黃心華、蔡健棠、戴湘儀及戴瑋姗；新北市政府則有副市長朱惕之，率青年局長邱兆梅、教育局長張明文、文化局長張䕒育、客家局長劉冠吟等局處首長攜手登台。

新聞局長李利貞表示，今年再度邀請榮獲113年中國文藝獎章戲劇獎的資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監指導，「半幅圍裙」情節曲折動人，講述康王遭秦士強引兵追殺，巧遇村姑張維君相救，留下「門前掛半幅圍裙」即報恩的約定。