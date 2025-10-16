快訊

LINE免費貼圖3款！「好寶寶貼紙」登場、還有「放假去」圖案上班族必備

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

中職／「12強後人生變不一樣」 陳傑憲泛淚：說沒壓力是騙人的

聽新聞
0:00 / 0:00

斜槓演歌仔戲 新北議員笑：問政從從容容演戲匆匆忙忙

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影

一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，議員劉美芳演出超過10年，從生手變達人，她笑稱，議員問政質詢表現從從容容，斜槓演戲是匆匆忙忙，能娛樂長輩，發揮老萊子效果，相當有意義。

今天上午的暖身彩排，到場的議員包括劉美芳、張嘉玲、陳家琪、呂家愷，其中陳家琪是首次參與演出，她說，演歌仔戲過程格外想念剛過世的奶奶，她奶奶生前很愛歌仔戲，能演給其他長輩看，也是一件幸福的美事。

張嘉玲說，很多長輩去年就向她預約想索票，欣賞歌仔戲是長輩很期待的事。呂家愷說，他已是第3年演出，去年2歲的兒子有去現場應援，看到他的扮相已經認不得這是爸爸。

新聞局、文化局今天攜手在國定古蹟林本源園邸定靜堂舉辦記者會，議員粉墨登場演出精采橋段，副市長朱惕之也揭曉今年演出劇碼「半幅圍裙」，邀請市民10月26日晚上7時，前往新北市政府3樓多功能集會堂看歌仔戲。

「敬老獻藝歌仔戲」深耕地方邁入第12年，為歡慶重陽佳節並傳承戲曲文化，由議員劉美芳率團，偕同張嘉玲議員、呂家愷議員及陳家琪議員華服扮相雙生雙旦，演出小段歌仔戲表演，傳統戲曲與百年古厝交織出濃厚的人文氛圍，為本屆演出揭開序幕，也吸引遊園訪客駐足觀賞，紛紛拿出手機拍攝，現場氣氛熱鬧。

朱惕之表示，府會敬老獻藝歌仔戲每年座無虛席、廣獲好評，是全台絕無僅有的府會共演活動，充分展現府會同心之精神。演出陣容精采可期，新北市議會由議長蔣根煌領銜，率副議長陳鴻源及眾多議員包含議員劉美芳、王威元、石一佑、呂家愷、宋雨蓁Nikar‧Falong、林金結、邱烽堯、張嘉玲、陳家琪、陳儀君、黃心華、蔡健棠、戴湘儀及戴瑋姗；新北市政府則有副市長朱惕之，率青年局長邱兆梅、教育局長張明文、文化局長張䕒育、客家局長劉冠吟等局處首長攜手登台。

新聞局長李利貞表示，今年再度邀請榮獲113年中國文藝獎章戲劇獎的資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監指導，「半幅圍裙」情節曲折動人，講述康王遭秦士強引兵追殺，巧遇村姑張維君相救，留下「門前掛半幅圍裙」即報恩的約定。

新聞局指出，演出入場券17日上午9點起發放，民眾可至市府1樓服務台、新北市藝文中心B1服務台及新莊文化藝文中心服務台免費索取，數量有限發完為止。

一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監指導。記者王慧瑛／攝影
資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監指導。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影
一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，今天上午在板橋林家花園暖身彩排，議員粉墨登場。記者王慧瑛／攝影

議員 歌仔戲

延伸閱讀

新北推「雙保PLUS健檢+」 侯友宜：加碼補助農民災害保費

劉若英驚喜入圍金馬女主角獎 自嘲久沒演戲像新人

颱風恐生成共伴豪雨 新北：聯手中央做好防災撤離

警車警報器是陸製品？廠商寄律師函「非我國頻率」 新北警：要鑑定

相關新聞

新北今年最大就博會將在三重登場 3500個職缺…有薪資上看75K

美國關稅對台灣產業帶來的挑戰，基北北桃四市啟動「四城同行．韌性升級」系列活動，新北勞工局18日（周六）上午10時至下午3...

斜槓演歌仔戲 新北議員笑：問政從從容容演戲匆匆忙忙

一年一度的新北府會共演「敬老獻藝歌仔戲」本月26日登場，議員劉美芳演出超過10年，從生手變達人，她笑稱，議員問政質詢表現...

昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

新北市觀遊局攜手交通部觀光署「台灣好行」觀光服務，近期推木柵平溪線、九份金瓜石線暢遊套票，探訪唯美山城，還可加碼兌換限量...

林口輕軌納入新北優先路網 地方促規畫先導公車養運量

1200通勤月票上線後桃園機場捷運運量大增，也讓地方引頸期盼的林口輕軌運量達到優先路廊條件，新北市府提報林口輕軌列入優先...

北市力推共融遊戲場 專家：應納更多遮蔭 避免熱傷害

北市近年陸續推共融多元的公園遊戲場，但維護引發家長憂心，專家指出，應以安全為最低標，再去追求特色遊戲場，另外隨著極端天氣...

北市公園遊戲場多處不合格 市府：年底前檢驗完

北市公園遊戲場共計446處，近三年平均編列6694萬元維護，議員批，有2座公園3年沒有驗收，更有44處檢驗不合格，家長也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。