新北設共融據點 扶持家庭照顧者紓壓重拾能量

新北市社會局今天表示，家庭照顧者是家中最重要的靠山，卻最容易被忽略。長照是一條漫長的道路，市府已設多處長照與身障家庭共融據點，協助照顧者彼此支持、紓壓成長。

新北市社會局今天發布新聞表示，長照的道路漫長，要先關照好自己，才有力氣照顧別人。市府設置多處據點扶持長照家庭照顧者，讓其可以喘息充電。

新北市大心樂齡活健康促進協會日前舉辦分享會，邀請家庭照顧者暫時放下壓力，在共融據點一起獲得支持與療癒能量。

活動現場設有照顧技巧闖關遊戲，由專業人員指導如何調整食物質地；學習被照顧者跌倒後，如何協助起身及輪椅轉位技巧。據點也提供沙發區、花草茶與精油香氛，讓照顧者在放鬆空間中獲得身心紓解。

75歲的照顧者鄭桂香表示，她獨自照顧輕度失智的丈夫10年，丈夫常出現幻覺與妄想，讓她時刻繃緊神經。某次參加長照據點活動，讓她體悟「要先關照好自己的心，才有力氣照顧別人」。

協會執行長彭紹宇說，他自高中起照顧罹患腦瘤的父親，深知照顧者的艱辛。協會今年承接社會局計畫，成立「邸家」據點，結合社工、護理、長照、物理及心理治療等專業，提供全方位支持，並呼籲照顧者「別單打獨鬥，要善用資源分攤壓力」。

也參加分享會的社會局副局長許秀能表示，未來社會局將持續與民間合作，擴大照顧支持網絡與服務量能，陪伴照顧者重拾生活能量。