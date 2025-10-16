快訊

亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

聽新聞
0:00 / 0:00

昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
搭公路局車輛遊金瓜石是不少老一輩人的記憶，在黃金博物館園區內有展示一輛報廢的公路局老車，喚起不少人的往日回憶。記者王慧瑛／攝影
搭公路局車輛遊金瓜石是不少老一輩人的記憶，在黃金博物館園區內有展示一輛報廢的公路局老車，喚起不少人的往日回憶。記者王慧瑛／攝影

新北市觀遊局攜手交通部觀光署「台灣好行」觀光服務，近期推木柵平溪線、九份金瓜石線暢遊套票，探訪唯美山城，還可加碼兌換限量紀念帽。在地觀光業者也寄望套票能帶來更多旅遊人潮，擴大觀光商機。

搭公路局車輛遊金瓜石是不少老一輩人的記憶，在黃金博物館園區內有展示一輛報廢的公路局老車，喚起不少人往日回憶，新北觀旅局推搭「台灣好行」車輛遊金瓜石、九份老街，頗有復刻味道。

新北市觀旅局長楊宗珉說，早期盛產金礦的九份，有「黃金山城」美稱，聚落因採金人潮湧入而繁華，後隨淘金沒落而寧靜。1980年代末，電影「悲情城市」到九份取景，九份的山海之美、復古建築與獨特的坡地景觀躍上大螢幕，讓國內外旅客為之著迷。

為行銷新北的山城之美，新北市觀旅局攜手台灣好行大眾運輸能量，推出540元木柵平溪線套票，內含台灣好行795路線單程票兩張、美食、體驗與紀念品各1張，總價值最高有830元，另有810元住宿版可選擇。600元九份金瓜石線套票，包含台灣好行965路線單程票兩張、美食、好禮與甜點伴手禮各1張，價值最高達1040元，另有870元住宿版可選擇。

暢遊套票即日起至2026年1月31日開放購買，使用期限至2026年2月28日。購票方式便利，包含全台7-ELEVEN ibon機台、ibon售票網及易遊網均已開賣，遊客使用套票，便能搭乘台灣好行公車，輕鬆探索新北山城秘境與小鎮風光。

今年新北市觀旅局加碼推出限量紀念帽，木柵平溪線好行套票贈送「山城漫遊休閒棒球帽」，兌換地點在十分遊客中心；九份金瓜石線提供「山海探險防曬漁夫帽」，兌換地點在九份遊客中心。旅客可憑限量兌換券至指定地點領取，每條路線限量300份，送完為止。

旅遊也能落實減碳，實踐綠色生活。九份金瓜石線主打「山海探險‧永續生活」，木柵平溪線主題是「山城慢旅‧低碳小旅行」，2條都是綠色遊程，可在五福旅行社平台選購，皆通過ISO 14067碳足跡盤查，遊客搭乘好行公車，相較自駕旅遊可分別減少6.22公斤及4.49公斤的碳排放量。

新北市黃金博物館的「淘金」體驗，相當有趣。記者王慧瑛／攝影
新北市黃金博物館的「淘金」體驗，相當有趣。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
早期盛產金礦的九份，有「黃金山城」美稱，電影「悲情城市」到九份取景，讓山海之美、復古建築與獨特的坡地景觀躍上大螢幕。記者王慧瑛／攝影
早期盛產金礦的九份，有「黃金山城」美稱，電影「悲情城市」到九份取景，讓山海之美、復古建築與獨特的坡地景觀躍上大螢幕。記者王慧瑛／攝影
90歲夏姓老礦工擅長製作紅糟，他和兒子經營老礦工食堂，是主打在地食材的綠色餐飲。記者王慧瑛／攝影
90歲夏姓老礦工擅長製作紅糟，他和兒子經營老礦工食堂，是主打在地食材的綠色餐飲。記者王慧瑛／攝影
金瓜石有種質樸之美，木造建物的派出所古色古香。記者王慧瑛／攝影
金瓜石有種質樸之美，木造建物的派出所古色古香。記者王慧瑛／攝影
金瓜石富有山城懷舊風情，其中「祈堂老街」是最具代表性的巷弄，日式建築、老屋和蜿蜒的石階構成美麗風景。 記者王慧瑛／攝影
金瓜石富有山城懷舊風情，其中「祈堂老街」是最具代表性的巷弄，日式建築、老屋和蜿蜒的石階構成美麗風景。 記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影
沿山坡緩緩向上的九份老街，狹小街道匯聚各式店家，也能歇心品茗，旅客可在蜿蜒的九份巷弄中探險，從不同角度欣賞九份之美。記者王慧瑛／攝影

九份 金瓜石

延伸閱讀

高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

亞通客運、大貨車今國道追撞事故釀28傷 公路局啟動安全查核

25輛車爆胎！快速道路撬出伸縮縫角鋼 立委協調公路局賠償車損

情侶必衝、親子必玩！「東北角台灣好行」三款套票 帶你吃喝玩樂一票搞定

相關新聞

雙北使用共享運具犯重大違規 將會永久停權

近年共享運具盛行，為遏止共享汽、機車使用者屢發生重大違規，共享運具業者分別與雙北市交通局簽立「聯合停權機制」，若使用者酒...

昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

新北市觀遊局攜手交通部觀光署「台灣好行」觀光服務，近期推木柵平溪線、九份金瓜石線暢遊套票，探訪唯美山城，還可加碼兌換限量...

林口輕軌納入新北優先路網 地方促規畫先導公車養運量

1200通勤月票上線後桃園機場捷運運量大增，也讓地方引頸期盼的林口輕軌運量達到優先路廊條件，新北市府提報林口輕軌列入優先...

北市力推共融遊戲場 專家：應納更多遮蔭 避免熱傷害

北市近年陸續推共融多元的公園遊戲場，但維護引發家長憂心，專家指出，應以安全為最低標，再去追求特色遊戲場，另外隨著極端天氣...

北市公園遊戲場多處不合格 市府：年底前檢驗完

北市公園遊戲場共計446處，近三年平均編列6694萬元維護，議員批，有2座公園3年沒有驗收，更有44處檢驗不合格，家長也...

使用者撲空：共享運具定位常不準

共享汽、機車成為新北通勤族的重要交通選項，隨著使用普及，民眾對於車輛清潔維修、定位準確度與安全規範的疑慮日益增加，使用者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。