昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

新北市觀遊局攜手交通部觀光署「台灣好行」觀光服務，近期推木柵平溪線、九份金瓜石線暢遊套票，探訪唯美山城，還可加碼兌換限量紀念帽。在地觀光業者也寄望套票能帶來更多旅遊人潮，擴大觀光商機。

搭公路局車輛遊金瓜石是不少老一輩人的記憶，在黃金博物館園區內有展示一輛報廢的公路局老車，喚起不少人往日回憶，新北觀旅局推搭「台灣好行」車輛遊金瓜石、九份老街，頗有復刻味道。

新北市觀旅局長楊宗珉說，早期盛產金礦的九份，有「黃金山城」美稱，聚落因採金人潮湧入而繁華，後隨淘金沒落而寧靜。1980年代末，電影「悲情城市」到九份取景，九份的山海之美、復古建築與獨特的坡地景觀躍上大螢幕，讓國內外旅客為之著迷。

為行銷新北的山城之美，新北市觀旅局攜手台灣好行大眾運輸能量，推出540元木柵平溪線套票，內含台灣好行795路線單程票兩張、美食、體驗與紀念品各1張，總價值最高有830元，另有810元住宿版可選擇。600元九份金瓜石線套票，包含台灣好行965路線單程票兩張、美食、好禮與甜點伴手禮各1張，價值最高達1040元，另有870元住宿版可選擇。

暢遊套票即日起至2026年1月31日開放購買，使用期限至2026年2月28日。購票方式便利，包含全台7-ELEVEN ibon機台、ibon售票網及易遊網均已開賣，遊客使用套票，便能搭乘台灣好行公車，輕鬆探索新北山城秘境與小鎮風光。

今年新北市觀旅局加碼推出限量紀念帽，木柵平溪線好行套票贈送「山城漫遊休閒棒球帽」，兌換地點在十分遊客中心；九份金瓜石線提供「山海探險防曬漁夫帽」，兌換地點在九份遊客中心。旅客可憑限量兌換券至指定地點領取，每條路線限量300份，送完為止。